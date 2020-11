Raviliiga-hevoset huutokaupataan 30. joulukuuta – Mascate Match myydään Vermossa, muut netissä

Raviliiga päättyy vuoden lopussa. Suomen Hippos Ry:n tiedotteen mukaan Raviliiga-hevosten huutokauppapäiväksi on päätetty 30. joulukuuta.

Terhi Piispa-Helisten

Hanna Rakkolaisen hoitaman ja Pekka Korven valmentaman Mascate Matchin uusi omistaja ratkeaa 30. joulukuuta.

Raviliiga HIFK:n omistama supertähti Mascate Match huutokaupataan 30. joulukuuta Vermossa paikan päällä. Muiden Raviliiga-hevosten osalta päädyttiin nettihuutokauppaan, koska suurta yleisötapahtumaa, johon kaikki Raviliiga-hevosten omistajat ja taustajoukot olisivat voineet kerääntyä, ei koronatilanteen vuoksi voida järjestää.

Hippoksen tiedotteen mukaan Mascate Match on suomalaiselle raviurheilulle erityinen hevonen, ja siksi sen myyntijärjestelyt ovat tärkeitä.

”Mascate Matchin myyminen Vermon ravien yhteydessä tarjoaa mahdollisuuden hevosen nykyisille omistajille tulla todistamaan paikan päälle myyntitilannetta. Lisäksi vältämme mahdolliset ylikuormitukset huutokauppasivustolla, kun Mascate Match myydään livenä”, kertoo Suomen Hippoksen markkinointi- ja kehityspäällikkö Tomi Himanka.

Vermo Areena järjestää myyntipäivän ravit huutokauppateemalla. Mascate Match huutokaupataan ravien päätyttyä. Tamma tulee paikan päälle Vermoon. Itse huutokauppa toteutetaan ravintolakatsomossa, jossa voidaan huolehtia turvaväleistä.

Muut Raviliiga-hevoset myydään nettihuutokaupassa. Niiden myyntiajat loppuvat porrastetusti Vermon ravi-illan aikana. Veikkauksen TotoTV seuraa lähetyksessään huutokaupan etenemistä.

Nettihuutokaupassa myydään Raviliiga-hevosista Beast Mode, Fruttifero Luca, Juliane de Veluwe, Marschall Match, Mercedes Match, Rehab, Royal Date ja Tingaling.

Raviliiga Pelicansin Piece Of Glorya ei myydä, sillä sen kilpailuoikeus on vain vuokralla Raviliigalla. Pelicansin alkuperäinen hevonen Stonecapes Sylvie loukkaantui, ja tilalle liisattiin Piece Of Glory.

Raviliiga TPS ja Raviliiga HPK ovat jo aiemmin lopettaneet omat kimppansa, kun niiden hankkimat hevoset kärsivät loukkaantumisista.

Tarkemmat aikataulut ja Raviliiga-hevosten esittelyt julkaistaan SHKL:n huutokauppasivustolla joulukuun aikana.