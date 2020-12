Juha Vidgrénille Suomen Leijonan komentajamerkki - tämä on meille kaikille Ponssen tarinan tekijöille

"yhdessä tekemisen mallilla on ponnisteltu, ravienkin saralla", toteaa itsenäisyyspäivän korkean kunniamerkin saaja.

Terhi Piispa-Helisten

Suomen Leijonan ritarikunnan komentaja Juha Vidgrén.

Vaikka vuosi on erilainen, kunniamerkit jaetaan. Juha Vidgrén, menestystä nestystekijä, "lyödään" kuvaannollisesti Suomen Leijonan ritarikunnan komentajaksi tänä itsenäisyyspäivänä isänsä Einari Vidgrénin jalanjäljissä.. Suomen Leijonan ritarikunta on sekä sotilas- että siviiliritarikunta. Komentaja on Leijonan kolmanneksi korkein tunnustus.

Vidgrénit tunnetaan paitsi Ponssesta, aktiivisesta toiminnasta Ylä-Savon paikallishengen nostattamiseksi, sekä vahvasta ja perinteikkäästä raviharrastuksestaan mm. Einari Vidgrén Oy:n ja Vieremän raviradan ympärillä. Kunniamerkki ei ole ainoa huomionosoitus perheen matkan varrelta, eli jotain Vieremällä tehdään oikein?

"Kyllä me olemme tämän yhdessä tehneet, koko Ponssen ja Vieremän porukka", tänä vuonna viisikymppisiään viettänyt Juha Vidgrén sanoo.

"En ota tätä ollenkaan itselleni, vaan meille kaikille näiden tarinoiden tekijöille. Varmasti Einari oli iso tekijä sellaisen hengen luomisessa ja oikeiden ihmisten sijoittamisessa oikeisiin rooleihin. Siitä syntyi yhdessä tekemisen mallia, ja sen esimerkin mukaan on menty. Yhdessä ollaan ponnisteltu, ravienkin saralla."

Vuosi on ollut erikoinen, miten se on koskettanut Vieremällä?

"On ollut haasteita täälläkin, mutta onnena oli mm. varautuminen taantumaan jo ennen koronaa. On ollut tekemistä välillä pitää tuotantoa käynnissä, kun komponenttien ja osien tuottajien tehtaat ovat Keski- ja Etelä-Euroopassa olleet viikkoja suljettuina. Tänä loppuvuonna on julkaistu myös Einarin elämäkerta. Se työllisti henkilökohtaisestikin. Olin siinä työssä tiiviisti mukana, ja kun saatiin kirja painoon, oli monta viikkoa aika tyhjä olo."

Tässä Maaseudun Tulevaisuuden aiempia juttuja Vidgréneistä:

Ponssen Juha Vidgrén on samaa vuosikertaa kuin perheyhtiö – Vieremällä hän on yksi kyläläinen muiden joukossa

Savottajätkästä patruunaksi: Metsäkonejätti Ponssen loi mies, jolla oli sydämen sivistystä – murheistaan Einari Vidgren ei kertonut edes perheelleen