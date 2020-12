Myös Princess Cristal huutokaupasta Suomeen

Mikael Palmroth lämmittämässä Tumble Dryeria kotiradallaan Porissa. Lähes 55 000 euroa ansainnut Tumble Dryer on muuttanut sittemmin Keski-Suomeen. Tilalle Palmrothin talliin tuli ruotsalaistamma Princess Cristal.

Viisivuotias Princess Cristal (Scarlet Knight) on ollut aiemmin treenissä Fredrik B Larssonilla ja Henrik Hoffmanilla. Tamma on voittanut uransa 38:sta startistaan kaksi ja ottanut lisäksi neljä kolmosta. Ykkösistä tuoreempi on viime keväältä.

Princess Cristalin voittosumma on noin 243 000 kruunua. Tamma irtosi huutokaupasta 16 000 kruunulla.

Ostaja oli 22-vuotias porilainen Mikael Palmroth. Hän pitää hevosiaan vanhempiensa tallissa, joka sijaitsee Porin raviradalta noin viiden kilometrin päässä lentokentän takana.

”Juuri Princess Cristal ei sillai ollut tähtäimessä, huusin paria muutakin, mutta ne menivät budjetin yli. Tämä pysyi sitten raameissa. Katsoin tamman startteja, ja se vaikuttaa asialliselta peliltä. Parhaillaan järkätään tammalle kyytiä Suomeen, ja eiköhän hevonen tällä viikolla saavu jo tänne”, Mikael Palmroth kommentoi.

Princess Cristal on kilpaillut viimeksi syyskuun alussa.

”Varmaan kuukausi menee ennen kuin startataan. Tutustutaan toisiimme, ajetaan pari hiittiä ja laitetaan sormi sarjaliitteelle”, Palmroth suunnittelee.

Lajista innostuneella Palmrothilla on tallissaan Princess Cristalin kaverina 14-aikainen ruotsalaisruuna Vegas. Ennätyksen 12,2 ravanneen Tumble Dryerin hän myi hiljattain Keski-Suomeen.

”Sukulaisilla on aina ollut ravureita, ja olenkin kasvanut hevosten ympäröimänä. Ravit on tarkoitus pitää harrastuksena, ei mulla ammattilaistavoitteita ole”, Palmroth lausuu.