Heli Tarrimaan ja Aetos Kronoksen "perusjoulu"

Anu Leppänen

Elitloppet-voittajat Ringostarr Treb ja Heli Tarrimaa Pariisissa. Nyt Tarrimaa tekee Vincennesiin uuden hyökkäyksen passihevosensa Aetos Kronoksen kanssa joulun aikaan.

Heli Tarrimaa tutustui heti hevosenhoitajauransa alkajaisiksi Tuovi Huttusen tallilla Racing Freedomin (To The Gate) hoitajana huippuravurheiluun. Tamma oli Suomen huippuja. Sen jälkeen tie on vienyt Saksan ja Italian kautta Halmstadiin, missä Jerry Riordanin tallissa erityisesti Helin hoidokeihin on "sattunut" huippu toisensa jälkeen. On ollut mm. Yonkersin maailmanmestari Twister Bi (Varenne), Elitloppet-voittaja Ringostarr Treb (Classic Photo) ja Euroopan huipputason tamma Treasure Kronos (Ready Cash).

"Noiden kanssa joulu Pariisissa onkin melkein ollut enemmän sääntö kuin poikkeus", Heli Tarrimaa kertoo.

"Kerran olin koko talven Ranskassa muutaman hevosen kanssa. Silloin perhe (puoliso kengitysseppä Petri Tarrimaa sekä nyt kahdeksan- ja 16-vuotiaat lapset) tuli minun luokseni sinne. Tähän on joka tapauksessa totuttu. Muissa tapauksissa, kuten nyt, on tehty muutaman päivän iskuja sinne vain."

Millainen matkasuunnitelma Aetos Kronoksella (Bold Eagle) on?

"Lähdemme jouluaattona, kun Jerry on ensin ajanut viimeistelyhiitit oriilla. Tämä on ollut matkaohjelma näillä muilla kerroilla. Ensin ajamme Hollannin puolelle rajaa Liegen (Belgiassa) lähelle yöksi taukopaikkaan, missä hevosilla ja ihmisillä on hyvä olla. Olemme menneet sillä kaavalla monta kertaa sekä Pariisiin että Liegen lentoaseman kautta Amerikkaan. Siitä seuraavana päivänä Pariisiin ja Grosboisiin, missä on yksi välipäivä ennen starttia. Ajotunteja tulee sen verran paljon, että kaksi autonkuljettajaa on tarpeen, ja valmentaja lähtee toiseksi kuskiksi. Edeltävänä päivänä Grosboisin valmennuskeskuksessa hevosta liikutellaan kevyesti."

"Startin jälkeen matkataan kotiin. Jos tulee voitto, ori saa paikan Prix d'Ameriquessa reilun kuukauden päästä, mutta kävi niin tai näin, kotiin palataan. Kotona se palautuu joka tapauksessa parhaiten. Aetos ei viihdy muiden hevosten kanssa ja se matkustaa mieluiten yksin. Muuten se on kiltti hevonen, mutta toisista hevosista se ei oikein tykkää."

Onko Aetos sen tuntuinen, että se voisi pärjätä Continentalissa?

"Minusta on. Tulin juuri ajamasta sillä, ja hevonen tuntuu terveeltä, se menee suorassa, iloiselta ja letkeältä. Ei huomaa, että sillä on pitkä kausi takana. Se on vielä vähän varsa, eikä se ota tätä hommaa liian tosissaan. Siksi odotankin, että sillä voi olla paljonkin menestystä myös edessäpäin. Se oli mahtava jo kolmevuotiaana, mutta sitten se alkoi käydä kuumana auton takana. Jätimme pois kokolaput, ja rentous on taas löytynyt."

Millainen ura Heli Tarrimaalla on takana ja mitä kuuluu Riordanin tallin arkeen?

"Saksaan tuli mentyä oikeaan aikaan Novemberille, missä oli kovia hevosia General Novemberista (Valley Victory) alkaen. Saksan raviurheilukin oli silloin paremmassa kuosissa. Puolisoni tapasin siellä Saksassa. Novemberin hevoset kilpailivat Italiassakin, ja menin niiden mukana sinne. Siellä siirryin Holger Ehlertille. Siitä tultiin Ruotsiin, missä on tullut perhettä. Viimeiset seitsemän vuotta on mennyt Riordanilla."

"Minulla on nyt 10 passihevosta, mikä on sopiva määrä, koska karsinoiden siivous kuuluu eri työntekijälle. Lisäksi joukossa on kolme vuosikasta, joiden kanssa on toistaiseksi helpompaa. Hoidokeistani Finlandia-ajon voittanut Zarenne Fas (Varenne) lähti nyt Italiaan siitoshommiin (pakastespermaa talteen) ja treenaamaan rantahietikolle siellä itärannikolla. Zarennelle ei Vincennes jotenkin sopinut. Se haluaisi mennä reipasta koko matkan, ja kovat tempon vaihtelut eivät olleet sen juttu. Cagnes Sur Merin Criterium Vitesse maaliskuussa kävisi oriille paremmin, mutta en usko, että tällä aikataululla siihen kerkiää. Sen suunnitelma on palata meille helmikuussa."

"Aetos on tämän hetken hoitohevosteni tähti, ja siinä on ainesta ihan huipulle. Riordanin tallin hevoset saavat yksilöllistä treeniä ja hoitoa, ja se sopii minulle työntekijänä nappiin."