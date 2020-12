Travronden: Månprinsen A.M. on kuollut

Terhi Piispa-Helisten

Travronden uutisoi, että ruotsalainen tähtiori Månprinsen A.M. on kuollut.

Ruotsalainen ravimedia Travronden uutisoi juuri, että Ruotsin kautta aikojen parhaisiin kylmäveriravureihin kuuluva Månprinsen A.M. on kuollut 13-vuotiaana. Hevonen on merkitty kuolleeksi myös Svensk Travsportin tietokannassa.

Månprinsen A.M. juoksi 9,4 miljoonan kruunun voittosumman ja ennätyksen 1.19,0a. Jälkeläisiä sille on merkitty 101 kappaletta.

Hevosta valmentanut Gunnar Melander ei halua kommentoida asiaa Travrondenille mitenkään.

Ori starttasi viimeisen kerran kesäkuun lopulla, jolloin se laukkasi. ST:n tiedoissa Melanderin valmennussuhde hevoseen on loppunut 17.12. Uutta valmentajaa ei ole sen jälkeen merkitty.

Linkki Travrondenin uutiseen

Linkki Månprinsen A.M:n tietoihin ST:n tietokannassa