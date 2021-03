Anu Intosen, Cokstilen ja Chief Orlandon operaatio Elitloppet on vauhdissa

Toisin kuin mediassa on väitetty, on mahdollista että italialaisori Cokstile on mukana Elitloppetissa puolustamassa voittoa. Se ja suomalaisille tuttu Chief Orlando sekä hoitajansa Anu Intonen lähtevät Ruotsin valloitukseen kuukauden päästä.

Anne Ehlert

Anu Intosella oli hymy herkässä, kun silmäteränsä Cokstile oli napannut viime syksyn GP Costa Azzurran Vinovon radalla Torinossa.

Anu Intonen on Cokstilen ja Chief Orlandon omistajan Renato Santesen firman Santese Srl:n työntekijä. Minne oriit menevät, sinne menee hoitajakin. Intosella on kolmaskin huipputason "passi", Stepping Spaceboy, mutta tämä on muualla merenrantatreenissä juuri nyt. Samoin Cokstile on juuri nyt astumassa, mutta palaa lähipäivinä taas normaaliohjelmaan. Kolmen muskettisoturin ja niiden hoitajan on tarkoitus lähteä jälleen Ruotsin valloitukseen noin seitsemäs päivä huhtikuuta. Chief Orlandolla on tarkoitus kilpailla ensin Torinossa Gran Premio Costa Azzurrassa, ja pian sen jälkeen lähdetään kohti uusia seikkailuja - tähtäimessä tietenkin Elitloppet.

Molemmat oriit, Cokstile (Quite Easy) ja Chiefhän (Orlando Vici) olivat viime vuonna mukana Solvallassa. Voitto meni alun perin Propulsionille (Muscle Hill), mutta jälkimmäisen ura Euroopassa mitätöitiin ja voittaja olikin Cokstile! Hiljan oriit siirtyivät Holger Ehlertin tallista tanskalaislähtöisen Erik Bondo tiloihin Pisan lähelle. Yhteistyö Bondon kanssa on tiivistä, mutta hevoset ovat jo tulevan Ruotsin valmentajan Mattia Orlandon nimissä.

"Olen ollut viime heinäkuusta Santesen palveluksessa", Intonen kertoo.

"Oli tiedossa, että edessä on liikkuvaa elämää, ja se on ihan ok. Santese on hyvä työnantaja. Minulla on täysi luottamus hevosten kanssa, ja tämä on toimiva kuvio. Ruotsiin tulo kesäksi on monella tapaa kivaa. Siellä on hyvä tehdä töitä, kesällä Pohjoismaissa on mukavaa ja Suomi on lähempänä. Suomesta on ikävä ennen kaikkea 20-vuotiasta tytärtäni Giulia Gocciadoroa, joka opiskelee ammattikorkeakoulussa siellä. Nyt ei olla päästy näkemään, kun olosuhteet ovat mitkä ovat. Ikävä on kova."

Pystyykö Cokstile puolustamaan Elitloppet-voittoaan?

"Kyllä se on mahdollista. Oriin vanha vamma reagoi vähän ennen Lotteria-ajoa. Olemme ottaneet tarkoituksella tosi rauhassa, koska Cokstilen talvi oli suunniteltukin astutuksille. Oriilla on tarkoitus siementää satakunta tammaa tällä kaudella, mutta meidän osalta se alkaa nyt olla ohi. Voidaan keskittyä treenaamiseen ja kilpailuun. Tämä on tosi fiksu ori, jokseenkin täydellinen, eikä se ole ollenkaan hankaloitunut astutushommista. Ensimmäiset varsat syntyvät tänä keväänä. Toki treenin ja starttien pitää mennä nyt aika nappiin, että ehditään huippukuntoon."

"Cokstileä on liikuteltu koko ajan - välillä käytiin vesikävelyssäkin. Nyt sitä on hiitattu kevyesti ja täysi treeni on alkamassa. Tavoite on Elitloppetissa, mutta ei se maailma siihen kaadu, jos ei ehditä. Chief Orlandokin voisi sen Elitloppet-paikan lunastaa, mutta se ei ole näytöiltään yhtä kova kuin Cokstile."

"Chief on parantanut meillä koko ajan ja oli jo tosi hyvä voitossaan Montegiorgiossa sekä Milanon Nazionin kakkosessaan sen jälkeen. Sitten se oli kipeä Tarantossa ja kavioiden kanssakin on ollut ongelmia. Elitloppet kävisi, koska ori on mennyt kaksi hiittiä hyvin. Montegiorgiossa se oli finaalissa mahtava plastattuine kavioineen. Varmaan pitää kuitenkin näyttää kilpailuissa, että ori kuuluu Elitloppetiin. Pohjoismaissa on kesällä joka tapauksessa paljon isoja kisoja joihin tähdätä. Stepping Spaceboy on kultadivisioonahevonen sekin, muttei ehkä ihan samaa tasoa kuin kaksi edellä mainittua."

Mikä on suunnitelma Ruotsin päässä?

"Vuokraamme Halmstadista 12 karsinaa entisestä Jerry Riordanin tallista, jossa nykyään valmentaa mm. Riccardo Bianchi. Sinne lähtee näillä näkymin kymmenisen Santesen hevosta syyskuuhun asti. Napolin eteläpuolella tallia pitävä Mattia Orlando jatkaa siis Ruotsissakin hevostemme valmentajana, kunhan hän saa hankittua Ruotsin lisenssin. Vicenzo Gallo tulee jatkamaan isoissa kisoissa hevosten ohjissa. Myös Peter Ingves on mahdollinen kuski Ruotsissa. Hän on auttanut meitä ja osaa voittaa isotkin kisat. Molemmat Italian nimet ovat päteviä. Vicenzo Gallo on nuori nouseva kaveri, joka on ajanut hyvin meidän hevosia."

Kuinka kauan olet vaikuttanut Italiassa ja mikä on taustasi hevosihmisenä?

"Olen Sastamalasta kotoisin ja isälläni oli ravureita omistuksessaan. Raveissa tuli käytyä pienestä pitäen. Kävin sitten Harjun oppilaitoksen hevosenhoitajakoulutuksen. Sen jälkeen kaveri kysyi Italiaan kesäksi töihin. Se oli vuonna 1996, joten tuo kesäsijaisuus on nyt vähän venähtänyt."