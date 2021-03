Kolmasosan uransa kisoistaan nimiinsä vienyt King Casper vaihtoi tallia - ”Voitot eivät jää tähän”

Kuva: Antti Savolainen

Yhteistyö pelaa. "Tallipoika" Raimo Hyvärinen ja Sanna Loukusa hymyssä suin työn touhussa. Talliin on tullut talven aikana mielenkiintoisia nimiä, ensin Liimatan Väiski ja Pärttyl, nyt King Casper.

7-vuotias King Casper on kovan luokan kyky, sillä ruuna on voittanut 42:stä kisastaan peräti 14. Muita totosijoja on karttunut kahdeksan kappaletta. Tienestejä Holiday Creditin poika on ravannut radoilta 22 718 euroa.

Bodenissa King Casper on kisannut kahdesti ja ollut molemmilla yrityksillä ykkönen.

Tähänastisen uransa parhaana kautenaan vuonna 2018 King Casper ravasi kahdeksan täysosumaa. Viime kausi meni vaivojen vuoksi myttyyn, sillä ruuna starttasi vain kerran.

”On sitten niin hieno hevonen katsella. Kaikki kunnia meidän ravureille, mutta ei tässä tallissa montaa näin hyvää ole ollut”, Raimo Hyvärinen kehaisee.

Sanna Loukusa osti King Casperista puolet itselleen.

”Ruuna oli tuossa naapuritallissa, ja Sanna sai siitä sitten puolikkaan ostettua. Sen myötä King Casper muutti meille. Totesin heti Sannalle, että nyt tuli semmoinen hevonen, jolla voi koittaa lauantaitasollakin. Pari lenkkiä olen ruunalla ajanut, ja sen sanon, että jos paikat vain kestävät, niin voitot eivät jää tähän”, Hyvärinen miettii.

Hänen mukaansa viime vuoden niukkaan starttimäärään olivat syynä jalkavaivat.

”Ihan tarkkaan en taustoja tiedä, mutta hankkarissa ja kintereessä on ollut jotain ongelmaa. Edelleen pitää terveyspuolta vahvistaa. Hokkikeleillä ei vielä aloiteta kilpailemista, ja kun tuo viime vuoden ainoa kisa päättyi hylkäykseen, joudutaan vauhtia hakemaan koelähdön kautta.”

Aiemmin talvella tallin vahvuuteen liittyivät Liimatan Väiski ja Pärttyl. Hyvärisen mukaan hevosia on tallissa parikymmentä, mikä alkaa olla kahdelle ihmiselle maksimimäärä.

Pudasjärveläiskaksikon lippulaiva, Villinmiehen Tammakilvan viimesyksyinen kakkonen Riksun Tähti latautuu suotuisten tuulien puhaltaessa kohti kautta 2021.

”Talvi on ajettu tunnollisesti, ja omistaja on osallistunut treenaamiseen. Pohjakunto on luotu, ja juuri laskettiin tammalla talven ensimmäiset vedot, kuusi kertaa 45-vauhtia. Kun hevonen on hyvä, niin se on hyvä", lausuu tällä viikolla 60 vuotta täyttänyt Raimo Hyvärinen.

"Kaikki on mennyt Riksun Tähdellä muuten sujuvasti, paitsi että luuliika kylmäpoltettiin. Se askarruttaa, että miten 6-vuotiaalle tammalle, jolla on rahaa näin paljon, saadaan rakennettua järkevä kilpailuohjelma? Syksyllä ajettava Killerin Tammaderby on ainakin sopiva kisa Riksun Tähdelle."