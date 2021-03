MT Ravien uudessa sarjassa tavataan tulevaisuuden tähtiä – ensimmäisenä vuorossa Markku Niemisen varsat

Jukka Heiskala

Markku Nieminen kotimaisemissa Urjalassa kolmevuotiaan Red Caviarin rattailla.

MT Ravien jaksoissa vieraillaan kevään mittaan muutamien suomalaisten ammattivalmentajien luona tutustumassa varsoihin, jotka aloittelevat kilpauraansa. Ensimmäisessä osassa tulevana sunnuntaina vuorossa on Markku Niemisen varsakaarti.

Urjalassa ja Teivossa valmentava Nieminen on voittanut suunnilleen kaiken mahdollisen, mitä Suomessa voi etenkin nuorilla lämminverisillä voittaa ja menestynyt myös kansainvälisesti.

"Kehitys on ollut valtavaa ja jalostus on mennyt eteenpäin. Hevoset ovat tulleet helpommiksi käsitellä ja ajaa. Vuosien mittaan jokainen hioo oman tapansa valmentaa. Mutta kyllähän totuus varsoilla on, että paljon vaan toistoja, niin se tulee sitten sieltä", Nieminen summaa vuosikymmenten kokemuksiaan.

Hän painottaa, ettei lahjakkuuksillakaan ole oikotietä onneen.

"Jos sulla on joku oikein superlahjakas, niin niilläkin on syytä pitää säännöllinen ohjelma päällä. Joku päivä kumminkin tulee se tasavertainen vastaan, ja silloin näkyy jos sieltä puuttuu sitä ajoa."

Niemisen listoilla on 15 kappaletta siniverisiä kolmevuotiaita. Valmennuslistalla on muuten myös pari nuorta suomenhevosta.

Sunnuntaina noin kello 11 ilmestyvän ohjelman katsomiseen tarvitaan käyttäjätunnus joko MT Hevoset -pakettiin tai kaiken MT:n sähköisen sisällön käsittävään MT Digiin.

Jos maksullista tunnusta ei vielä ole, sen voi hankkia täältä

Lue myös:

Ravi- ja hevosuutisten maksumuuria kiristetään – näin voit jatkaa lukemista