Mitä kuuluu, Marko Hakkarainen?

Anu Leppänen

Victory Bonsai voitti Marko Hakkaraisen ohjastamana ja valmentamana juhannuksena 2018 Käyttöauton Mailin ja tienasi ykkössijasta 20 000 euroa. Sekä Hakkarainen että Victory Bonsai ovat olleet viime kuukaudet sivussa raviradoilta.

Ohjastajana 356 voittoa ajanut ja valmentajana 171 ykkössijaa saavuttanut 51-vuotias Marko Hakkarainen on viettänyt hiljaiseloa ravirintamalla sen jälkeen, kun hän lopetti viime syksynä työt Einari Vidgrén Oy:n tiloissa.

Hakkarainen ehti valmentaa Vieremällä noin kuuden vuoden ajan. Hän ja Einari Vidgrén Oy purkivat sopimuksensa yhteisymmärryksessä. Parhaalla kaudella – 2017 – Hakkaraisen valmennettavat saalistivat 39 voittoa ja tienasivat 141 000 euroa. Hakkarainen oli vuosien ajan näkyvä hahmo Suomen ravikentällä.

Ennen synnyinsijoilleen Ylä-Savoon vuonna 2014 tapahtunutta palaamistaan Hakkarainen valmensi Vermossa. Hän on ollut töissä Kari Lähdekorvella, Stefan Hultmanilla ja Pekka Korvella.

Selvitetään, mitä Hakkarainen hommailee tätä nykyä.

Terve Marko! Mitä miehelle kuuluu näin kevään korvalla?

”Kiitos, aivan hyvää. Työskentelen Iisalmessa lämpöpuutuotteita valmistavalla Lunawoodilla yleismies Jantusena.”

Sinua ei ole näkynyt radoilla sitten elokuun, eikö ole poltellut päästä ajamaan kilpaa?

”Vielä ei ole ihmeemmin ollut ikävä kärryille. Ajattelin kyllä maksaa lisenssin ja kenties ajaa keväällä kilpaa Kuopiossa, jos vain joku uskaltaa antaa hevosensa mulle ohjastettavaksi. Kun kevät etenee ja kelit lämpenee, niin kaikki näyttää taas makiammalta.”

Onko raviurheilu ammatillisessa mielessä taaksejäänyttä elämää?

”Sen olen tällä iällä oppinut, että koskaan ei pidä sanoa ei koskaan. Mutta mitään sellaisia suunnitelmia ei lähitulevaisuudessa ole.”

Kai teillä kotona Vieremän Kauppilanmäellä on vielä hevosia?

”On täällä Victory Bonsai. Se on nyt 10-vuotias. Ruuna kilpaili kerran viime kesänä, mutta sen jälkeen se on ollut Hennalla (Markon puoliso Henna Hakkarainen) mielialahommissa, semmoista rentoa höpsöttelyä on ollut Victory Bonsain liikutteleminen.”

Minkälainen on täyden matkan 11,2-vauhdilla viilettäneen ja yli neljännesmiljoona euroa tienanneen Victory Bonsain tulevaisuus kilpahevosena?

”Katsotaan nyt, ei tässä ainakaan mitään pikaista paluuta olla tekemässä. Viime syksynä luultiin, että ruunalla reagoi vanha jalkavamma, mutta se olikin vain remunnut tarhassa. Kyseessä on sen tason hevonen ja meillä on valmennushommaa tehty aina päämäärätietoisesti, ettei toisten jalkoihin viitsi lähteä pyörimään. Valmennuksen pitäisi olla tavoitteellista ja totista, jos radoille tähdättäisiin.”

