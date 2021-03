Pekka Korven 3-vuotiaat MT Ravien uudessa jaksossa sunnuntaina kello 11

Jukka Heiskala

"Birgit Combo oli aika kypsä, nopeasti kehittyvä hevonen", Pekka Korpi kuvailee tammaa, joka juoksi jo 2-vuotiaana lähes 28 000 euron voittosumman. Haastattelijana Lauri Hyvönen.

Pekka Korven valmennuslistalla on tänä vuonna yhteensä kymmenen 3-vuotiasta lämminveristä. Kuusi niistä on Suomessa ja neljä Ruotsissa, jossa toimintaa pyörittää Janne Korpi.

Pekka Korpi tunnetaan ravivalmentajana, joka on voittanut lähes kaiken mahdollisen Suomessa ja menestynyt ulkomaillakin. Hän on myös pitkänlinjan hevoskasvattaja, ja tallin varsoista suurin osa on itse tai kimppakaverin kanssa kasvatettuja.

"Takavuosina kun tulin takaisin Amerikasta, niin varsoja ei oikein tarjottu treeniin, enemmän sellaisia vanhoja tarjottiin. Olen aina tykännyt treenata varsoja, joten ostin silloin emätammoja ja siitä se lähti."

Toinen leimallinen piirre Korven tallin varsoilla ja aikuisilla hevosillakin on, että ne ovat tikissä silloin kun on suurkilpailuiden aika.

