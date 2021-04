Vaikeuksiin joutunut Sagari AB myymässä hevosiaan

Reilu viikko sitten uutisoitiin, että ruotsalainen ravihevosiinkin miljoonia sijoittanut rahastoyritys Sagari AB on vaikeuksissa hevostensa kanssa. Nyt yhtiö on myymässä hevosiaan laajasti.

Anu Leppänen

Perttunen.

Esimerkiksi MT Ravinetissä kerrottiin viime viikolla, että Sagari AB on ajautumassa vaikeuksiin runsaiden satsausten ravureihin johdosta. Suomessa yhtiön hevoset ovat Tapio Perttusen valmennuksessa.

Näin kirjoitettiin ja näin Perttunen kommentoi reilu viikko sitten asiaa.

Nyt on herunut tietoa, että Sagari AB on aktiivisesti myymässä hevosiaan. Perttusella esimerkiksi niitä on jäljellä valmennuksessaan kolme. Viime viikon jälkeen niitä on silti kaksi vähemmän, sillä tammat Zarita G.S.O. (L'as de Boussieres) ja First Heartbeat (Joke Face) ovat lähteneet viikon aikana.

Ruotsin päässä hevosia oli parhaimmillaan liki 30, muutama mm. Veijo Heiskasella tallissaan.

"Kyllä he myymässä ovat" Perttunen vahvistaa.

"Eivät kaikkia hevosia ilmeisesti, mutta reilusti vähentämässä kuitenkin. Minulla kaikki on mennyt heidän kanssaan edelleenkin oikein hyvässä hengessä. Yhteisymmärryksessä toimitaan."