Le Gros Billin Finlandia-aika on valmentajalle kiireviikko muutenkin: "Voi olla että yöunet jäävät vähiin"

Anu Leppänen

Valmentaja Ari Viander ja ohjastaja Antti Teivainen Kasvattajakruunu-alkuerän voittajan 2018 Le Gros Billin kanssa. Vasemmalla kasvattaja-omistaja Pertti Lukander. Sama tiimi nähdään pyhänä jo toista kertaa Finlandia-ajossa. Viime syksynä sijoitus oli kolmas - entä nyt?

Le Gros Billinkin kanssa saattoi olla vielä Finlandia-ajoon kutsumisen jälkeen hetki, jolloin yöunet olivat kovilla. Ori oli kutsuttu Seinäjoki Raceenkin, mutta Pohjanmaa jäi väliin rintalihaksen revähtymän vuoksi. Helsinki-ajossa viikko sitten Le Gros Bill oli kuitenkin oma itsensä, kolmas kiertelemällä ajalla 11,2, vamman aiheuttamalta tauolta.

"Torjuntavoitto se oli meille", Viander laskeskelee.

"Hevonen ravasi hyvin ja suoritus oli kova tuossa vauhdissa koko ajan toista rataa tai ulompana juosten. Kaarteessa vauhti oli tosi kovaa, ja pienen puutumisen lopussa annan anteeksi näistä lähtökohdista. Olettamus on, että hevonen nostaa tasoaan saatuaan tuon startin. Toiveena on, että startteja tulee lisää, ja virekin siitä ehkä hieman tiivistyy vielä, mutta uskon oriin olevan jo aika kovalla tasolla Finlandiassa."

"Koko kisa on tasainen ja aika tulisen oloinen kiihdytyksestä alkaen, ja varmasti Antti (Teivainen) ja Bill yrittävät lähteä niin lujaa kuin ikinä. Ori on kengittä vielä pykälän nopeampi. Jos askeleet osuvat ns. lankulle, voi keula olla mahdollinen ja siitä saatetaan myös yrittää ajaa tällä kertaa (vrt. viime syksy, jolloin keula annettiin Finlandiassa pois, ja lopussa jäi ehkä jotain 'hampaankoloon'). Kyllä siinä moni muukin yrittää toki ensin keulaan ja sitten voittaa - jännä kisa tosiaan. Hyvällä mielellä Vermoon lähdetään."

Mikä niitä yöunia nyt sitten vähentää?

"Meillä on neljä Antti Lehtisalon siitostammaa, joilla alkaa olla jokseenkin kaikilla laskettu aika juuri nyt, joten siinä ne yöunet saattavat mennä. Kaikki neljä kantavat Googoo Gaagaasta (Cam's Rocket)."

Le Gros Billin tausta on huiman mielenkiintoinen ja tunteisiin vetoava. Team Luck'apin omistaa iittiläinen Lukanderin perhe. Harrastuksen keskiössä on Pertti Lukander, joka teki työuransa ruuhkavuodet Ruotsissa. Suomeen palattuaan mies oli aktiivinen ensin hiihtovalmentajana, "kansallisurheilussa".

2000-luvun alussa Lukander sairastui pahasti. Hänen saamansa aivohalvauksen seurauksena meni liikuntakyky. Lukander itse tuumasi ja perheessä ajateltiin, että hevonen voisi olla sellainen asia, joka auttaisi ja motivoisi miehen kuntoutuksessa. Lukander oli jo aiemmin innostunut mm. hevosten suvuista. Ajateltiin että hevonen saisi miehen "jaloilleen".

Vuonna 2006 taloon hankittiin kaksi siitostammaa, joista toinen, Flour Broline (Juliano Star), on Le Gros Billin emänemä. Nimet liittyvät urheiluperheessä tässä tapauksessa jääkiekkoon. Le Gros Bill (Pilgrims Taj) ja perheen aiempi menestyskasvatti, Le Gros Billin emän Luck's La Myn täysveli Rocket Richard (Diesel Don) ovat kanadalaisia jääkiekkolegendoja. Rocket Richard oli Maurice Richard ja Le Gros Bill Jean Béliveau, jonka lempinimi tuli ranskalaisen kansallissankarin mukaan.

"Jaloilleni ne ovat minut myös nostaneet", Lukander kertoo hellyyttä äänessään.

"Siksikin meillä hevonen on perheenjäsen, ei kilpailuyksilö. Olen kilpailullinenkin, kun olen kilpailutoiminnassa ollut mukanakin, mutta hevonen on meille hevonen. Se kilpailee jos haluaa. Jos se ei ole motivoitunut, ei sitä vaadita. Le Gros Billissäkin tarkkailen sitä, kuinka se kilpailemisen ottaa. Nyt se on ainakin rinta röyheänä, kevättä rinnassa. Ympärillä olevat tammat ovat kaikki sen morsiamia ja varsat sen lapsia - omasta mielestään. Kilpailumenestys on sitten bonusta. Kyllä me nautimme tästä tilanteesta: jo toista kertaa huipulla Finlandia-ajossa mukana!"

Finlandia-ajo 2021 ratkaistaan sunnuntaina kello 14 alkavissa raveissa lähtönä 12, joka ajetaan aikataulun mukaan klo 18.16. Ykköspalkinto on 110000 euroa.