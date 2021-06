Lappeenrannan Ravirata puolitti koronan keskelläkin tappionsa – silti miinusta liki 70 000 euroa

Elina Paavola

Koronasta aiheutuvat tapahtumien peruutukset ja alkuvuoden yleisöttömyys painavat Lappeenrannan kuten muidenkin raviratojen taloutta tänäkin vuonna.

Lappeenrannan Ravirata piti yhtiökokouksensa tiistaina.

"Puolitimme tappion edellisvuodesta, mutta haasteita riittää tänä vuonnakin", kuvaa tilannetta raviratayhtiön hallituksen puheenjohtaja Jyrki Jauhiainen.

Tulos näyttää silti edelleen 68 017 euroa miinusta. Liikevaihto oli 228 006,57 euroa, 33 prosenttia vuotta 2019 vähemmän.

Raviratojen valtiontukia ei lasketa toimintakertomuksessa liikevaihtoon. Lappeenrannan osalta toimintatuki oli viime vuonna 293 583 euroa ja suoraan palkintoihin menevä palkintotuki 547 250 euroa.

Lappeenrannan radalta katosi viime vuonna koronatauon vuoksi kaksi ravipäivää. Maa- ja metsätalousministeriö peri vuoden lopussa toimintatukea takaisin 2,5 kuukauden ajalta.

Lappeelle se tarkoitti 38 000 euron palautettavaa määrää, mikä oli Jauhiaisen mielestä kohtuuttoman iso määrä kahta päivää kohden.

"Jäimme epäreiluun asetelmaan, kun toisaalta meillä ei liikevaihto laskenut niin paljon, että olisimme saaneet koronatukea."

Taloutta on sopeutettu lomautuksin ja osa-aikaistuksin sekä menoja karsimalla ja lisätuottoja etsimällä. Edelleen täytyy puheenjohtajan mukaan sekä tinkiä kuluja että samaan aikaan hankkia tuloja, kun raveihin taas saadaan ottaa yleisöä ja tilaisuuksien järjestäminen on mahdollista.

"Kassaa helpottaa, kun marras–maaliskuulta koronatukien kolmannella hakukierroksella ratayhtiö sai tukea 26 000", Jauhiainen kertoo.

Jauhiainen katsoo, että Lappeenranta oli ennen siirtymistä yhteen peliyhtiöön ja valtiontukiin tehokas rata pienin kustannuksin. Toimintatukea saa hänen mukaansa moni muu rata suhteessa enemmän ravipäiviin nähden.

Näkymä on nyt silti kokonaisuutena parempi, kun tappiotakin on saatu kaikesta huolimatta pudotettua. Alkuvuosi oli viime vuoden vertailujaksoon nähden tulokseltaan parempi, vaikka yleisöttä ajaminen on tarkoittanut sitä, että sponsoritulot ovat olleet tiukassa ja pääsylippu- ja ravintolatuotot olleet edellisvuotta pienemmät.

Harmillisinta on, että tämän vuoden kaksi suurinta ulkopuolista tapahtumaa päädyttiin koronan vuoksi siirtämään. Tractor pullingin kisat ja iso koiranäyttely olisivat tuoneet tarvittavia vuokratuloja.

Lappeenrannan ravirata on parinkymmenen viime vuoden kuluessa ollut talousvaikeuksissa useamman kerran. Ensimmäisen kerran liike-elämän puolella kokenut yrittäjä ja hevoskasvattaja Jyrki Jauhiainen tuli hallituksen puheenjohtajaksi vuonna 2005, kun radalta oli kavallettu 120 000 euroa. Silloin avuksi saatiin 100 000 euron koroton pääomalaina, joka samoin kuin muutkin lainat maksettiin pois vuoden 2009 Kuninkuusravien tuotolla.

Nyt Jauhiainen on toista kertaa pelastamassa yhtiötä, kun talous sakkasi pahasti kaksi vuotta sitten. Silloin neuvoteltiin 16 000 euron korollinen yhtiölaina.

"Nykyinen pääomalaina maksetaan korkoineen pois, kun se on taloudellisesti mahdollista", Jauhiainen toteaa.

Laina oli alunperin ajateltu maksettavan kuninkuusravien tuotoilla. Rata oli valmistautunut siihen, että se olisi ollut järjestämisvuorossa 2023–2024. Oulu kuitenkin kiilasi siitä ja Kaustisesta ohi, kun päätapahtuman järjestämisvuorot päätettiin viime vuoden kesäkuussa Suomen Hippoksen valtuuskunnassa.

"Toivon mukaan seuraavalla hakukierroksella ne Kunkkarit vielä saadaan. Kesä 2026 on ensimmäinen, mikä on auki."

Seuraava kierros päätetään vuonna 2024.

Yhtiökokous antoi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtaja Antti Tammiselle, joka on luotsannut yhtiötä kesästä 2020.

Kokous myös valitsi hallitukseen erovuoroisen Pekka Viskarin jatkamaan seuraavalle kolmivuotiskaudelle.

Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Eksoten toimitusjohtaja Timo Saksela kolmeksi vuodeksi ja yrittäjä, oikeustradenomi Marika Jurvanen ensi vuoden yhtiökokoukseen asti.

Jurvanen korvaa hallituksen jäsenenä varapuheenjohtajana toimineen Mervi Roiha-Härkösen, joka luopuu kesken kauden henkilökohtaisen tilanteen vuoksi.

Hallituksessa jatkavat Jauhiainen, Toni Hyypiä, Matti Ahtiainen ja Mikko Kenttämaa. Heikki Järvenpää oli erovuorossa eikä ollut enää ehdolla, sillä hän on toiminut hallituksessa sääntöjenmukaiset kaksi kautta peräkkäin.