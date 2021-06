Very Kronos ja Milliondollarrhyme revanssimielellä Bodeniin – jatkoa seuraa Mikkelissä?

Terhi Piispa-Helisten

Fredrik B Larssonin Milliondollarrhyme jahtaa Bodenissa Norrbottens Stora Prisin miljoonan kruunun ykköspalkintoa. Larsson ei lähde lyötynä matkaan.

Very Kronos ja Milliondollarrhyme lukeutuivat Elitloppetin ennakkosuosikkeihin, mutta kumpikaan ei selvittänyt tietänsä finaaliin. Kaksikko starttaakin lauantaina revanssimielellä Bodenin V75-kierroksen päättävässä täyden matkan Norrbottens Stora Prisissä.

"Lähtörata Elitloppet-karsinnassa veti mielen matalaksi jo etukäteen. Olin sinällään tyytyväinen Very Kronokseen olemukseen karsinnassa. Mutta jotakin siitä uupui kuitenkin sinä päivänä. Raviurheilun raadollisuutta, nyt haemme revanssia Bodenista”, pohtii valmentaja Svante Båth.

Very Kronoksella kävi hyvä arpaonni. Erik Adielssonin tuttuun tapaan ohjastama seitsemänvuotias ori kiihdyttää matkaan toiselta lähtöradalta.

"Very Kronos ei kiihdytä sen nopeammin kuin kanssakilpailijat, olemme kuitenkin valmiiksi toisella radalla. Saanemme väkisellä asiallisen juoksun”, analysoi Båth lauantain koitosta.

Bodenin pitkä kuljetusmatka ei Båthia huoleta. Matka kohti Bodenia alkaa perjantaina, ja välilasku on Solängetissä Sundsvallin pohjoispuolella. Pitempi kuljetusmatka ja yöpyminen vieraassa paikassa on aiemmilla kerroilla sujunut hyvin Båthin mukaan.

"Ori tuntuu harjoituksissa hyvälle. Jatkamme samoilla varusteilla kuin ennenkin. Very Kronos on kohdannut useasti nytkin mukana olevat vastustajat hyvällä menestyksellä. Tämän hevosen kanssa lähdemme aina menestyminen mielessä starttiin”, summaa Svante Båth suojattinsa menestysmahdollisuudet.

"Elitloppet on taaksejäänyttä elämää. Milliondollarrhyme on hyvässä kunnossa ja saapuu Bodeniin perjantai-iltapäivällä. Ruuna on kokenut matkustaja, pitkästä kuljetusmatkasta ei pitäisi olla haittaa”, toteaa valmentaja Fredrik B Larsson.

Milliondollarhyme sai takarivin sisimmän radan, josta valmentaja on mielissään.

"Meillä on hyviä selkiä edessä, ja minusta ruunalle sopii selkäjuoksu jopa keulajuoksua paremmin. Toiveissa on kova matkavauhti, ja että minä saan kääntää kiriin viimeisellä puolikkaalla. Silloin kaikki on mahdollista. Jatkamme samalla kengityksellä ja varusteilla kuin aiemmin."

Bodenin jälkeen Larssonin tallin tähden seuraavaa kilpailua ei ole täysin lyöty lukkoon. Mutta St Michel -ajo heinäkuun puolessa välissä kiinnostaa valmentajaa.

"Katsotaan Boden ensin, ja huolletaan tarvittaessa hevosta. Meillä on todella mukavia muistoja Mikkelistä. Olen kuullut uusitun kaviouran olevan nopea. St Michel -ajo kiinnostaa meitä ilman muuta. Olisi mielenkiintoista nähdä kuinka kovaa hevonen menee uusitulla kaviouralla”, toteaa vuonna 2014 St Michel -ajon Reven d’Amourilla voittanut Fredrik B Larsson.

Norrbottens Stora Pris

2140 metrin ryhmäajo, ensimmäinen palkinto miljoona kruunua

1. Antonio Trot / Ulf Ohlsson

2. Very Kronos / Erik Adielsson

3. Wild Love / Kevin Oscarsson

4. Moni Viking / Björn Goop

5. Gareth Boko / Mats E Djuse

6. Who´s Who / Örjan Kihlström

7. Vernissage Grif / Alessandro Gocciadoro

8. Upset Face / Per Linderoth

9. Milliondollarrhyme / Fredrik B Larsson

10. Zaccaria Bar / Mika Forss

