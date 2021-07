Perjantaina leikattu Antti Ojanperä toipumisen tiellä

Antti Ojanperän toipuu suuresta sydänleikkauksestaan Tampereen yliopistollisessa sairaalassa.

Torstaina 1. heinäkuuta sattuneen onnettomuusketjun seurauksena sairaalahoitoon joutuneen Antti Ojanperän sydän leikattiin perjantaina. 40-vuotiaalta menestysvalmentajalta löydettiin synnynnäinen ja iso aortan laajentuma onnettomuuden hoitotoimenpiteiden yhteydessä.

Ojanperä operoitiin Tampereen yliopistollisessa sairaalassa.

”Leikkaus kesti odotettua pidempään, mutta mitään ei ollut tullut vastaan, mitä leikkauksen tehnyt lääkäri olisi huonona pitänyt. Kaikki oli sujunut suunnitelmien mukaan. Läppä ei ollutkaan ollut viallinen, ainoastaan aortta oli ollut tosi pullistunut ja ohutseinämäinen. Lääkäri sanoi suoraan, että on ihme, että Antti on hengissä ja että aortta on kestänyt. Tuuri on ollut mukana”, Jutta Ihalainen huokaa.

”Antti sai pitää oman läppänsä, ja se on siihen aorttaproteesiin ommeltu. Verenohennuslääkkeitä hän ei joudu onneksi käyttämään loppuelämäänsä, ainoastaan joitakin kuukausia tai puoli vuotta. Antti on ihan positiivisin mielin, vaikka tietenkin tuon aortan tilan kuuleminen järkytti ja pisti miettimään asioita.”

Ihalainen jatkaa, että Ojanperä kulkee rollaattorista tukea ottaen vessaan ja takaisin, noin kymmenen metrin matkan. Ojanperä on Taysin sydänosastolla, joka sijaitsee teho-osaston vieressä. Potilas voidaan tarpeen vaatiessa siirtää nopeasti sydänosastolta takaisin teholle.

”Antti oli leikkauksen jälkeisen ensimmäisen vuorokauden teholla, mutta sen jälkeen ei onneksi ole ollut tarvetta palata sinne. Just (maanantaina aamupäivällä) otettiin dreeniletkut sydänpussista ja keuhkoista pois, ja nyt on Antin kivempi liikkua ja olla”, Ihalainen kertoo.

”Leikkauksen tehnyt kirurgi ja kardiologi tsekkasivat hetki sitten Antin. He olivat tyytyväisiä sydämen tilaan, eikä vuotoja ollut tullut. Syke on edelleen koholla, mutta se kuuluu asiaan. Tähän asti on kaikki mennyt niin kuin lääkärit ja hoitajat olivat toivoneetkin. Hetki hetkeltä Antin oleminen helpottuu. Aluksi Antti oli tosi tokkurainen, mutta nyt jo terävämpi. Kipuja toki on edelleen.”

Ihalainen kiittelee heidän tukiverkostoaan.

”Sukulaiset ja isovanhemmat ovat auttaneet lasten hoidossa, ja minä olen voinut olla aina tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan täällä Antin luona. Santtu (Raitala) on ollut iso apu tallihommissa. Hän on nytkin ajamassa meidän hevosia. Porukat ovat muutenkin pitäneet arjen tallilla hienosti pyörimässä”, Ihalainen sanoo.

”Mustakin on huolehdittu hurjan hyvin. Niin, että en stressaisi, vaan pystyisin keskittymään olennaiseen. Meidän hevosenomistaja järjesti äitinsä asunnon täältä Tampereelta mun käyttöön, ja olen voinut käydä siellä nukkumassa. Lämmin kiitos kaikille meitä auttaneille ja tukeneille.”

