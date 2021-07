Ihmemaan tarinoita: Liisan Tulilinnun ei koskaan pitänyt kisata seppeleestä

Terhi Piispa-Helisten

Liisa Ihmemaassa? Kuinka käy Lisan Tulilinnun viikonloppuna Seinäjoella. Yleisöä ei ole kuin Lahdessa 2019, mutta paljon kuitenkin.

Ensinnäkin kuningatarsuosikkeihin kuuluvan Liisan Tulilinnun kasvattajan Susanna Raevaaran ja puolisonsa Jukka Vepsäläisen hevostoiminta on aina ollut kallellaan lämminverisiin päin. Toki suomenhevosiakin ollut kuvassa jo ennen Liisan Tulilintua, mutta silti. Toiseksi mainitusta tammasta havaittiin jo aikaisin, että kyse oli todellisesta juoksijasta, mutta ajatus oli silti kilpailla vain jokunen kausi ja alkaa tehdä varsoja sitten.

Raevaara ja Vepsäläinen pitävät nimittäin hevoskasvatustoimintaa yllä Rautavaaralla Savossa. Päätoiminta tilalla on vieraiden siitostammojen varsottaminen ja niiden jälkikasvun hoito opetusikään asti. Lämminveristen joukkoon mahtuisi kyllä suomenhevostamma varsoineenkin.

Kolmanneksi 2017 Liisan Tulilinnun kaviouluu murtui ja siitosura häämötti. Kuitenkin vamma tuli ehkä viikon pari myöhässä tai sen selvittelyyn meni tuon verran liikaa aikaa, jotta tammaa olisi voinut enää siementää. Siitoskausi oli jo ohi.

"Jos se hämminki olisi tullut viikon-pari aikaisemmin, Liisalla voisi olla jo jokunen varsa", Raevaara pohtii.

"Ongelma oli siinäkin, kun ei sellainen murtumakohta ala näkyä ihan heti kuvissa, ja ongelmaa etsiessä meni jotenkin vähän aikaa. Jos olisin Liisan Tulilintua siinä kohtaa varsottanut, ei se olisi enää palannut radoille. Sellainen ei olisi meidän filosofian mukaista, vaan siitostamma on siitostamma. Ja muutenkin tosiaan olin ajatellut, ettei tällaisella hevosella enää 10-vuotiaana kilpaa ajeta."

Entä viime vuosina: kuinka lähellä sen astuttaminen on ollut?

"Lähellä. Keväällä esimerkiksi ajattelin jo astutusta, mutta juuri ratkaisevalla hetkellä tamma paransi menoaan, ja se jäi sitten. Hevonenhan sen ratkaisee. Jos Liisa ei ole kilpahevonen, se on siitostamma, mutta toistaiseksi se on ollut kilpahevonen - välillä rimaa hipoen tosiaan. Ajattelin jo nuorena että kyseessä on aikamoinen ravuri, mutta eihän siinä kohtaa mitään seppeleitä ajatella. Nuorille tammoille on kyllä edelleenkin liian vähän vaihtoehtoja tienata rahaa, ja toisaalta tämä tarina on mennyt vain näin. Eihän tällaista tapahtumien kulkua voi mitenkään suunnitella."

"Markku Iivari opetti tamman ja sanoi kyllä heti, että älä tätä hevosta ihan heti hävitä, tämä on juoksija. Omaksi ansiokseni kilpauran aikana katson sen, että olen valinnut tarpeeksi maltillisia valmentajia, Markku, Juhamatti Hoffrén, Marjo Kivimaa ja Mika Forss, sekä nyt Harri Kotilainen, jota Forss ehdotti. Kellään ei ole ollut kiire. Tammalla itsellään on ollut, ja hätäisemmällä toiminnalla ura olisi varmaan ollut paketissa nopeastikin."

"Lähellä se astutus oli 2018:kin, mutta hevonen alkoi vain nopeasti vamman jälkeen tuntua niin mahdottoman hyvältä kotona. Se oli meillä Rautalammilla toipumassa ja kuntoutumassa. Ensin oli pitkään vain käveltystä ratsain, mutta kaikki tutkimukset näyttivät vamman paranevan koko ajan edellä aikataulusta ja Liisa tuntui yksinkertaisesti tavallisuudesta poikkeavalta ravurilta - eihän se edes osaa laukata. Ja se rytminvaihdos - se on ihan mahdoton."

Astutetaanko ensi keväänä?

"Takuulla! Vaikka tiedän, ettei valmentaja sitä haluaisi - eihän tällaisia hevosia talliin tule ihan joka päivä."

Jännittääkö?

"Ihan varmasti. Syke nousee varmaan huomenna 150:een ihan liikkumatta. Rutiini on toki tehnyt Liisan Tulilinnulle hyvää eli ei se ihan niin raju enää ole. Se vain seuraa lähtöautoa nykyään - ei yritä enää ohittaa sitä. Tänä kesänä pöly on jotenkin ärsyttänyt tamman kurkkua, ja sitä on joutunut hoitamaan, mutta eiköhän sekin siitä."

"Suomenhevostammojen omat ison rahan lähdöt ovat yksi asia, jonka haluaisin korjaantuvan. Toinen asia on hevosten - pääosan esittäjien - hyvinvoinnin ajatteleminen vielä huolellisemmin. Esimerkiksi kuninkuusraveissa on sellainen vika, että aika esittelyistä lähtöihin on ihan liian pitkä. Lahdessahan Liisa oli ihan poissa tolaltaan kun homma venyi. Siihen räjähdykseen nähden tamma kesti siellä ihan käsittämättömän hyvin kolme matkaa, joten kyllä sillä kapasiteettia on."

"Poikani Arno Vepsäläinen - tamman toinen omistaja - opiskelee paraikaa urheilumanagerointia, ja hän huomautti minusta osuvasti, että kaikkien osallistujien loimittaminen sponsoreiden vuoksi on vanhainaikaista. Tuntuu, että pitäisi kehittää muita keinoja sponsoreiden esiin tuomiseen, kuin loimet, joiden kyljestä kukaan ei ehdi kuitenkaan lukea mitään. Luulisi olevan modernimpiakin tapoja tuoda sponsori esiin ja luoda heille elämyksiä. Ennen kaikkea paremmin hevosen ehdoilla vielä. Toivon vain ettei tuo aika veny tänä vuonna pitkäksi. Se on miinusta Liisalle mutta ei se ole plussaa kenellekään. Kisa on rankka muutenkin."

"Onneksi saan jännittää koko perheen kanssa. Meillä on Jukan kanssa kaksi jo aikuiseksi ehtinyttä poikaa, mutta nyt minulla on tänä viikonloppuna silti - harvinaista kyllä - koko perhe koolla Seinäjoella. Sekin on harvinaista luksusta - kuten tällainen kuninkuusraviosallistuminen muutenkin."

Lisää Liisan Tulilinnun hengitysharmeista tiistain MT Ravinetin uutisesta.

Artikkeli Susanna Raevaarasta ja Jukka Vepsäläisestä sekä heidän kasvatustoiminnastaan tältä kesältä.