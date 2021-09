Antti Ojanperälle hänen ensimmäinen kylmäverisensä treeniin – Norjan derbyfinalisti Woltin veli Wölle muutti Pihtiputaan kuningaskuntaan

Terhi Piispa-Helisten

Antti Ojanperällä on käsissään uusi projekti, kun pihtiputaalainen otti ensimmäisen kylmäverisensä valmennukseen. Wölle muutti Pihtiputaalle perjantaina.

Pekka Lillbackan kasvattama ja omistama 2-vuotias Norjassa syntynyt Wölle siirtyi Härmästä Pihtiputaalle ja Antti Ojanperän valmennukseen. Kyseessä on huippulahjakkaan ja sunnuntaina Norjan Derbyyn karsintavoittajana kiihdyttävän Woltin täysveli (Moe Odin – Tangen Sara). Wolt selvisi myös Ruotsin Derby-finaaliin, mutta siellä menestys paloi harmilliseen laukkaan.

”Wölle tuli perjantaina meille. Sen verran olen orin kanssa vasta ehtinyt olla tekemisissä, että olen sitä taputtanut. Mielenkiintoinen ja hyväsukuinen varsa on kyseessä”, Antti Ojanperä aloittaa.

Wölle on suomenhevosilla loistavasti menestyneen treenarin ensimmäinen kylmäverivalmennettava.

”Positiiviset ovat mietteet, se on selvää. Kylmäverirotukin kiinnostaa. Viime talvena katseltiin kovaa kylmää, ja kauppaakin hierottiin ulkomaille oikein tosissaan. Kun ei tärpännyt, niin sitten homma jäi. Tarkoitus oli hankkia joko huippuluokan kylmäverinen tai sitten ei mitään”, Ojanperä linjaa.

Hän jatkaa, että Wölle on saanut säännöllistä treeniä kotitallissaan.

”Pekalla sitä on ajettu jo pidempään kolme-neljä kertaa viikossa. Täällä aletaan ajaa porukassa ja vähän reippaammin. Wölle on maksettu Ruotsin ja Norjan ikäluokkalähtöihin, ja niihin totta kai mielitään mukaan.”

Aletaanko kylmäveristä laitella suomenhevos- vai lämminveriopein?

”Kyllä suomenhevosopit vaatinevat Wöllen kohdalla vähän hienosäätöä. Voimatreeniä varsa tulee saamaan. Oria laitellaan tomerasti, ja tähtäimet ovat jo lähitulevaisuudessa. Katsotaan sitten, miten Wölle lähtee kehittymään. Vaikea on vielä sanoa, kun en itse pääse ajamaan. Talliporukat hoitavat käytännön hommat tässä vaiheessa”, juttelee Ojanperä, jolla on kesän tapahtumien jälkeen sairauslomaa jäljellä vielä kuukauden verran.

Suomalaisen raviurheilun voimahahmojen Ojanperän ja Lillbackan yhteistyö kuulostaa kiinnostavalta yhtälöltä.

”Yhteistyöstä on puhuttu Pekan kanssa jo pidempään. Kun Kunkku voitti Nordic Kingin (2016), tutustuttiin, ja kaikenlaista on ollut suunnitteilla, mutta Wölle on ensimmäinen projekti, joka eteni maaliinsa”, Ojanperä kertoo.