UUTISTAUSTA: Suomen Hippoksen valtuuskunnalla mittauspiste omalle strategialleen – hallitukseen lisää naisia ja nuorempia vai päinvastoin?

Valtuuskunnan esityslistalla on ehdotus perustaa toimikunta käymään läpi luottamuselinten ehdokkaita.

Suomen Hippoksen valtuuskunnan valitsemalla hallituksella on lähivuosina tehtävänään merkittäviä päätöksiä siitä, kokevatko nuoret hevoskasvatuksen ja -urheilun kiinnostavaksi suhteessa muihin ammatteihin ja urheilulajeihin.

Vanha sanonta usealla kielellä kuuluu: "samanlaiset lapset leikkivät parhaiten keskenään". Suomen Hippoksen hallitus edustaa tätä.

Monen muunkin järjestön johdossa niin urheilussa kuin muussa vapaaehtoistoiminnassa on sama tilanne. Luottamustehtävät eivät kiinnosta nuorempia ikäpolvia, jotka etsivät vaikuttamisen ja osallistumisen väyliä muuta kautta.

Keski-ikäiset ja sitä varttuneemmat ovat näihin hommiin kasvaneet. He ovat siksi myös herkästi yliedustettuina päättävissä elimissä suhteessa kentällä toimiviin.

Suomen Hippoksen valtuuskunta kokoontuu keskiviikkona ja valitsee puolet hallituksesta.

Valtuuskunnan hyväksymän strategian mukaan yksi keskusjärjestön 12 kehityskohteesta on mahdollistaa nuorten ja naisten mukaantulo raviurheilun eri organisaatioihin ja toimielimiin.

Hallituksen seitsemän nykyistä jäsentä ja sinne ehdolla olevistakin selvä enemmistö on taustoiltaan hyvin samanlaisia. He ovat kulkeneet pitkän polun hevosalalla ja sen luottamustoimissa. Vain muutamalla on tuoda ansiotyönsä kautta hallitukseen selvästi erilaista osaamista ja näkemystä.

Hallitukseen ovat ehdolla Heikki Kosonen, Tiina Kuosmanen ja Matti Mahlamäki sekä erovuorossa olevat Anne Laitinen, Tuomo Ojanperä ja Harri Voutilainen.

Hakijoista nelikymppisiä on kaksi, 50–60 vuoden välillä kaksi ja kaksi tätä vanhempia.

Muut hallituksen jäsenet – puheenjohtaja Kari Eriksson sekä Juha Lyyski, Hannu Nivola ja Matti Rajaharju – ovat 57–73 -vuotiaita.

Alle 40-vuotiaita ei ole ehdolla yhtään. Valtuuskunnan virallisissa jäsenissäkin heitä on vain kaksi. Lisäksi nuorisotoiminnalla on oma edustaja, mutta vailla äänioikeutta.

Ikää ja kokemusta ei sovi vähätellä. Kysymys on kuitenkin, edustaako raviurheilun ja hevoskasvatuksen tärkein päättävä elin monipuolisesti kentällä toimijoita. Yhtä oleellista on, tuovatko he päätöksentekoon erilaista osaamista.

Keskusjärjestöllä on myös virallisia tehtäviä, jotka sille on annettu ravien järjestämisen sekä hevoskasvatuksen ja hevoseläinten rekisteröinnin osalta. Ravit ovat myös liiketoimintaa. Se asettaa vaateensa hallitustyöhön niin radoilla kuin keskusjärjestössä.

Hevosalalla on lähivuosina edessään historian suurimpiin kuuluvat haasteet. Tulee uudistua yhtä aikaa, kun pelituottojen kautta saatava rahoitus vähenee. Vähentyminen on käynnissä myös aktiiviharrastajien ja kasvattajien ikääntyvässä joukossa.

Samaan aikaan paineet ja toiveet muun yhteiskunnan puolelta ovat muuttuneet. MMM onkin perustanut sekä hevosalan elinvoimaa että hevosten hyvinvointia käsittelevän erillisen työryhmän, josta tulee raviurheilun uudistustyölle tukea. Työryhmää johtaa hevosenomistaja ja kansainvälisen perheyrityksen Ponssen johtaja Juha Vidgrén.

Viime vuonna valtuuskunta kävi vaalin alla selvää ennakkopeliä. Lisänaisistuminen ja nuorentuminen saatiin torpattua. Annetaanko tänäkin vuonna kentälle sama viesti?

Useissa yrityksissä ja osuuskunnissa on nykyisin käytössä malli, jossa sovittu raati asettaa hallituksen jäsenille toiveita osaamisen suhteen. Yrityksen toimiva johto tai osuuskuntien tapauksessa jäsenistö sitten etsii tähän sopivia ehdokkaita.

Tätä mallia noudattaa myös Ruotsin raviurheilun keskusjärjestö Svensk Travsport (ST).

Uutta on, että nyt myös Hippoksen valtuuskunnan esityslistalla on nyt ehdotus tällaisen toimikunnan perustamisesta.

