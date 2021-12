Reima Kuislan Marschall Match muutti pois Pekka Korvelta - ”Kyllä ne tuurit kääntyvät, jos rahat riittävät”

Terhi Piispa-Helisten

Marschall Match voitti Pekka Korven väreissä Finlandia-päivän Voimaliigan. Mukana juhlimassa hoitaja Jenina Hamari.

Lähes 100 000 euron hankkeet radoilta ravanneen kolmevuotiaiden Kasvattajakruunun voittaja Marschall Matchin ja ruunaa helmikuusta asti treenanneen Pekka Korven tiet ovat eronneet. Uransa 50:ssä kisassaan 12 kertaa ykköseksi yltänyttä 5-vuotiasta Marschall Matchia valmensivat ennen Korpea Tuija ja Jonna Irri.

Reima Kuisla osti Marschall Matchin Raviliiga-hevosten huutokaupasta noin vuosi sitten. Hinta oli 81 100 euroa. Marschall Match keräsi Raviliiga-aikanaan rahaa Tapparan ja Ville Niemisen stipendirahastoon. Tappara tiedotti jouluna, että stipendirahastosta jaettiin tukea harrastusmaksuihin 39:lle perheelle.

”Jotain sellaista vikaa hevosessa on ollut, että se ei ole mennyt kykyjensä edellyttämällä tavalla. Kun kymmeneen viimeiseen kisaan parhaat sijoitukset ovat kolmas ja neljäs, niin jotakin täytyy keksiä”, Reima Kuisla miettii.

”Marschall Match on nyt Sari Orreveteläisellä Teivossa. Hevosella on tiistaina aika Teivon klinikalle. Menen itsekin paikalle, kun Marschall Matchia työstetään. Lääkäri katsoo hevosen läpi. Ruuna ei ole tavallaan ravannut, eikä se ole ottanut maksimivauhtia. Nivelissä on luultavasti jotain sentyyppistä vaivaa, että lääkitykset eivät ole tepsineet. Pekka on varmasti kaikkensa koettanut, mutta ehkä hänen systeeminsä eivät sitten sopineet tälle hevoselle. Vaikka kyseessä on kuinka kova ja hyvä mies, niin kaikki ei vain sovi kaikille. Ei tämä ole niin yksinkertaista.”

Orreveteläisen talli on Kuislan toipilashevosten luottopaikka.

”Se on sellainen tukikohta. Jos kyseessä on vaikeampi tapaus, niin hevoset ovat siellä oman aikansa, ja he käyttävät sitten ne toistamiseen Teivon klinikalla. Orreveteläiseltä on lähdössä nyt yksi mun puolitoistavuotias varsa johonkin treeniin. Muista esimerkiksi Evaluate ja Ubertino Grif ovat siellä. Evaluatelta on leikattu jännekanavat, ja ori sijoittuu uudelle valmentajalleen tammikuun aikana. Treenaria en ole vielä päättänyt. Ubertino Grifillä repesi oikean kintereen side. Semmoista vammaa ei aikaisemmin ole mun hevosilla ollutkaan. Laji antaa uusia kokemuksia. Vamma oli syntynyt ilmeisesti potkimalla. Ubertino Grif toipuu kyllä siitä.”

Mihin Marschall Match sitten tulevaisuudessa menee valmennukseen, on Kuislan mukaan vielä auki.

”Täytyy katsella jotain muuta valmentajaa. Marschall Match on fyysisesti kunnossa. Ruuna jaksaa, ja se on saanut liikettä. Zolabokolaiselle höyrypäälle ei välttämättä sovi olla liian usein valjaissa.”

Korven ja Kuislan yhteistyö jatkuu tällä kaudella jo kuudesti voittaneen Federal Hillin tiimoilta.

Suurhevosenomistaja Kuislan kilpureilla on piisannut viime aikoina vastatuulta. Hänellä ei tällä hetkellä ole kiikarissa uusia hevosia.

”Päinvastoin, hevosia pitäisi saada vähennettyä. Heinäkuuhun saakka meni mukavasti. Hevoset juoksivat siihen mennessä noin 140 000 euroa ja kulut olivat 133 000 euroa. Sitten tuli elokuu, ja alkoi huono jakso. Mutta kuten eräs hevoskauppias lohdutti: kyllä ne tuurit kääntyvät, jos rahat riittävät. Toivottavasti rahat vain riittävät”, Kuisla nauraa.

Eilen pilkahduksen paremmasta antoi Seinäjoella keulasta sooloillut Bond Eagle. Kuisla kertoo, että voitokkaan orin Pia Huusarilla liisingissä ollut isoveli Cobolt on siirtynyt Bond Eaglen tallikaveriksi Kari Lehtoselle.