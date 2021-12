Teivainen ja Salminen myivät Core Catcherin Sari Jauhojärven talliin - Zumuman ottelee tittelistä illalla

Elina Paavola

Upea Core Catcher suunnisti pohjoiseen uusiin käsiin joulun alla. Ruuna on tehnyt toistaiseksi menestyksensä lähinnä Antti Teivaisen käsistä.

Core Catcher (So Perfect) on mennyt ennätyksen 2,6, tienannut 56175 euroa ja voittanut yhdeksän uransa 36 kisasta. Ruuna on kilpaillut kaksivuotiaasta asti. Kolmevuotiskausi päälle 50000 tienesteillä oli paras. Tältä kaudelta 2021 on neljä voittoa, mutta siihen nähden vähän, vain reilut 5000 tiliä.

Pääset Core Catcherin kilpailutietoihin tästä.

"Sari Jauhojärvi oli pitempään kiinnostunut Core Catcherista", Antti Teivainen kertoo.

"Kaupat syntyivät ja ruuna lähti noin viikko sitten pohjoiseen. Nyt meillä oli sikäli vähän rauhallisempi joulu, että oli vain kolme hevosta tallissa, mutta eivät ne pysähdy jouluksikaan. Katsotaan, tuleeko jotain lisää jossain vaiheessa?"

Pärjääkö Zumuman illalla ja vuoden voitokkaimman taistossa?

"Paha paikka tuli, mutta koitetaan, ja ruunahan on uudenvuodenaattona vielä uudestaan viivalla. Se on ollut parempi keulasta, mutta tuli toissakerralla hyvin takaakin. Vire on hyvä, viime voitto tuli kepoisesti. Nyt laitetaan kokolaput, jotta saataisiin terävyyttä otteisiin. Ei olla luovutettu, mutta numerolla 12 on haastavaakin."