Kurri Jari Boko tulee "kotiin" Heiskasen ja Halmeen tallin tähdeksi - Vermossa hyviä saumoja

Riku Niittynen

Team Halme & Heiskanen vahvistuu olennaisesti, kun todella kova nelivuotias Kurri Jari Boko tulee "kotiin" Björn Goopilta.

Kurri Jari Boko ei ole noussut aivan Ruotsin huipulle ikäluokassaan, mutta se on ollut kärjen tuntumassa koko uransa. Jättitili on jäänyt saamatta, mutta ori on upea ja sillä on iso moottori. Kyvyt eivät ole jääneet epäselväksi uralla, jonka koelähtö suoritettiin joulukuussa kaksivuotiaana mutta debyytti maaliskuussa kolmen vanhana. Kurri Jari Boko on kovimmillaan mennyt täyden matkan kilometriajassa 11,7 ja tienannut reilut 900000 kruunua. Se on ollut varsasta saakka Heiskasen oma yhdessä tamperelaisen Laakson perheen kanssa (Valley Media Oy).

Pääset Kurri Jari Boko kilpailu-uran tietoihin tästä.

Tiliä oli tarjolla (220000 kruunun ykköspalkinto) esimerkiksi Solvallan finaalissa tapaninpäivänä, mutta Kurri Jari Boko (Make It Happen) tuli kipeäksi ja joutui jäämään pois nappipaikalta kakkosradalta. Alun perin ajatuksissa oli koittaa vielä loppuvuoden nelivuotislähtöjä, kuten Breeders Crownia marraskuussa, mutta ori jäi voimissaan pussiin Solvallan välierässä.

Nyt isot kisat alkavat olla ohi ja pronssidivisioonasta Kurri Jari Boko pulpahti hopeaan hiljattain. Hopeadivisioona on tason leveydeltään Ruotsi ehkä kovin divisioona - toki kultadivisioonassa kilpailevat kaikkein kovimmat. Kuitenkin välillä tuntuu, että hopeassa raha on kaikkein tiukimmassa.

"No niin tuntuu, siksikin heppa otetaan nyt Suomeen", Veijo Heiskanen tokaisee.

"Suomessa taas tuntuu, että sillä voisi pärjätä hyvinkin monenlaisissa lähdöissä. Ainakin ori on hieno ja siihen uskotaan kovasti. Hirveästi tykkään siitä hevosesta. Kuljetusta sovitaan juuri vuoden alkuun. Nyt ei ole enää ideaa pitää sitä Ruotsissa, joten otetaan se tänne ja katsotaan kuinka se täällä piisaa."

Pärjäävätkö tallin hepat illalla Vermossa ja lauantaina samassa paikassa?

"Ainakin mahdollisuuksia on, vaikka illaksi jäi vain Volocity De Vie (T65-6), kun Winter Töll joutui jäämään pois. Olen tosi tyytyväinen Volocityyn. Se on väkivahva, mutta ruuna on aiemmalla urallaan vaivautunut helposti jaloistaan. Nyt se tuntuu todella hyvältä - se parantaa ensimmäisestä juoksustaan, jossa ruuna oli jo tosi hyvä. Kurveissa voi olla omat haasteensa, ja niitähän on neljällä kiekalla aika monta, mutta jos Henna pääsee ravia, muut saavat olla kyllä varuillansa."

"Lauantaina Mozartkugel (lähtö 2) pärjää montéssa ilman muuta. Koitin ajaa sillä liian kevyenä viimeksi - se laukka menee minun piikkiini. Bag's Simonikin (T75-2) voi olla ihan korkealla. Silläkin varustus saadaan ehkä paremmin kohdalleen, eikä kannata nyt unohtaa ruunaa kokonaan."

Vermon T65-ravit alkavat illalla jo kello 17. T65 menee kiinni lähdöstä viisi poikkeuksellisesti kello 18.20. Lauantain Vermon T75-ravit alkavat kello 13 ja T75 menee kiinni klo 14.45.