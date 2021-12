Jonna Irrin vuosi päättyykin "Taiston" kanssa Halmstadissa - toivottavasti juhliin

Terhi Piispa-Helisten

Jonna Irri ja Majestic Man ovat menossa kohti uutta menestysvuotta? Sitä ennen vuoden lopusta yritetään kuitenkin ottaa vielä iso tili, yli puoli miljooonaa kruunua, uudenvuodenaaton 75-kierroksen päätöslähdöstä.

Majestic Man eli tuttujen kesken orpovarsa Taisto joutuukin matkustamaan uudenvuodenaattona Axevallan sijasta Halmstadiin 200 kilometriä pitemmästi per sivu. Tähtäimessä on kuitenkin edelleen Sylvesterloppet, jossa on tänä vuonna huikea 537629 kruunun ykköspalkinto. Kisat vain vaihtoivat paikkaa, kun Axevallassa pelättiin radan menevän kilpailukunnottomaksi roudan pettämisen vuoksi.

Navigaattorin osoitteen muuttumisen lisäksi Irrillä ja Säteellä uudenvuoden ajan suunnitelmat mullistuivat toisellakin tavalla vielä perusteellisemmin. Pariskunta oli tulossa Suomeen uudenvuodenjuhliin ja häihin, mutta koronatilanteen vuoksi kyseiset juhlat siirtyivät eli matka peruuntui.

"Siinä mielessä onni onnettomuudessa, että sijaisten löytäminen täällä Ruotsin päässä oli muodostumassa haasteeksi", Jonna Irri kertoo.

"Asiaa ei helpottanut se, että perjantain 75-reissu on muodostumassa kaksipäiväiseksi. Halmstadin seudun suomalaisilta tuli kylläkin viestiä, että tervetuloa tänne vaan sitten yöksi, sekä hevonen että taustavoimat! Eikä reissun piteneminen oli 'Taistollekaan' ongelma. Se on niin mahdottoman hyvä reissaamaan: seisoo autossa kuin tatti pitempäänkin, eikä murehdi."

Tuleeko Halmstadissa uudenvuodenjuhlinnan lisäksi voitonjuhlat?

"No, ei se ainakaan helppoa ole. Lähtö on tietenkin tosikova, kun on noin hyvä palkinto, ja takamatkaa on reilusti. Kuitenkin ihan tosissaan ja hyvällä mielellä lähdetään. Heppa on ihan entisellään eli siis hyvän tuntuinen. Ranskan reissu ei sitä väsyttänyt ja palautumisaikaakin on ollut sopivasti kolmisen viikkoa. Tämä talvikausi pannaan kyllä pakettiin tässä startissa ja aletaan tähdätä kohti kevättä ja kesää. Kuitenkin huomenna tarvitaan onnistunut juoksu ja sopivasti vauhtia matkalle, jotta tuolta ehditään mukaan ison rahan jakoon. Eli tuuriakin pitää olla matkassa."

Mitä se vuosi 2022 pitäisi ihanteellisessa maailmassa tallin ja Majestic Manin osalta sisällään?

"Alkuvuodesta toivottavasti saadaan Ruotsin lisenssi. Se on ihan veronumeron puuttumisesta kiinni, mutta sellainen lienee tulossa. Taiston kanssa ainakin koitetaan tähdätä ihan koviin tehtäviin, esimerkiksi Suur-Hollolaan ja mahdollisesti muihinkin koviin kisoihin, joko Suomessa tai muualla. Se on kehittynyt ja parantanut pikkuhiljaa koko ajan ja jo näyttänyt kovuutensa monenlaisissa tehtävissä. Toivotaan että vire saadaan taas kohdalleen ja hevonen säilyy terveenä."

"Toivotaan että muutkin hevoset kehittyvät, saadaan uusia kivoja valmennettavia ja uusia hyviä hevosenomistajia. Tällaiset asiathan ravitallin menestymisessä ovat avainkysymyksiä."

Axevallan perjantain T75-megajackpotkierros menee kiinni kello 16 Suomen aikaa. Ravit alkavat kello 14 ja ne ajetaan otsikoinnista huolimatta Halmstadissa rataolosuhteiden vuoksi.