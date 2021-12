”Raksamitalla saatiin säkäkorkeudeksi 174 senttiä” - Komealla voittoprosentilla kisaava kolossi Extrem Brodde muutti Korvatunturin kupeeseen

Kati Särkelä

Extrem Brodde on totutellut viikon verran Lapin kaamokseen. Ruuna kortteeraa nykyään Mäntyvaaran raviradalla.

6-vuotias Extrem Brodde (S.J.'s Caviar – Eclat de Bois) hakee vauhtia uralleen Rovaniemeltä Kati Särkelän käsistä. Aiemmin Tapio Mäki-Tulokkaan, Pia Huusarin ja Anne Kankaan valmennuksessa ollut ruuna on vienyt uransa 28:sta kisastaan nimiinsä peräti kymmenen. Voittosumma on 13 288 euroa.

”Hevonen on ollut viikon verran tässä. Se tuli pohjoiseen Core Catcherin kanssa samalla kyydillä. Extrem Brodde oli netissä myynnissä. Pari puhelua soittelin, ja liisinki järjestyi”, Mäntyvaaran raviradalla hevosiaan pitävä Kati Särkelä kertoo.

”Extrem Brodde on kotiutunut tosi hyvin. Se on fiksu ja hieno hevonen. Kun ruuna tuli tähän radalle, Mäntyvaarassa oli seuraavana päivänä ravit. Extrem Brodde ei ollut hälystä moksiskaan. Ruuna rokotettiin heti, ja keskiviikkona ehdin ajamaan hölkkää. Extrem Broddella on hyvän hevosen elkeet ja ohjat.”

Extrem Brodde on näyttävä ilmestys, ja ruuna on yksi kookkaimmista kaviouriamme kiertävistä ravureista.

”Raksamitalla saatiin säkäkorkeudeksi 174 senttiä”, Särkelä nauraa.

Jos on ruunan voittoprosentti kova 36, myös laukkaprosentti kohoaa korkealle, lukemiin 29. Ravi on ollut varsinkin kurveissa kulmikasta.

”Kai se tyyli on ollut rakenteesta kiinni, Extrem Brodde on suppuvarpainen”, Särkelä pohtii.

Hän jatkaa, että radoille ei ole kiire.

”Kaikessa rauhassa tutustutaan toisiimme. Katsotaan, miten ruuna alkaa mennä, kun vetoja lasketaan. Extrem Broddella on testattu montéakin, mutta kun ravi on välillä vähän erikoista ja kyseessä on tasainen jutkuttaja, niin se laji voi olla haasteellinen. Extrem Brodden pitäisi olla tänne pohjoiseen hyvinkin riittävä menijä.”

Särkelällä on Mäntyvaarassa Extrem Brodden kaverina tällä kaudella ennätyksensä 15,4-lukemiin kohennellut ja kaksi täysosumaa saavuttanut I Am Your Dream. Särkelä kehuu, että Rovaniemellä harjoituspaikat ovat kunnossa ja että kuluva talvi on ollut suotuisa hevosten treenaamisen kannalta.

Aiemmin von Bentz-tallilla ja Harri Koivusella työskennellyt Särkelä toimii nykyään lähihoitajana, ja hevoset ovat hänelle rakas harrastus.

”Olen Pudasjärveltä kotoisin. Muutin sieltä Rovaniemelle, josta lähdin sitten etelän keikalle. Tulin takaisin Rovaniemelle nelisen vuotta sitten. Ei tässä ole vapaa-ajan ongelmia. En usko, että palaan enää ravialan töihin. Se kortti on katsottu, ja hevoset pysyvät nyt harrastuksena. Minulla on lapsi, ja tallien työajat ovat hankalasti yhteensovitettavissa muun elämän kanssa”, 30-vuotias Särkelä lausuu.