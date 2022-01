Video: Foremostin sisäänajojakso on ohi ja vauhtiharjoitteluvaihe alkaa - ”Se tykkää meistä ja me tykätään siitä”

Elina Paavola

Foremostilla ajetaan nyt kaksi kertaa viikossa kevyttä hiitin tapaista, jotta rasitus ja vauhti nousevat tasaisesti, Timo Niemelä kuvaa. "Tamman reagointia treeniin seurataan tarkasti. Eteneminen tapahtuu täysin hevosen ehdoilla."

Niemelän veljekset Timo, Antti ja Esko ovat Euroopan ravivalmentajien aateliin kuuluvan Timo Nurmoksen luottomiehiä varsojen opetuksessa ja alkuharjoittelussa.

Yksi syksyllä Kempeleen lakeuksille saapuneista ravurin aluista on Foremost. Maaseudun Tulevaisuuden maskottivarsa on saanut olla terveenä, ja tamma on kivunnut raviaakkosissa suunnitellusti ylöspäin. Timo Niemelä sanoo, että Foremost on yhteistyöhaluinen ja mieluinen hevonen.

”Foremost on viisas ja kesy. Tamma on ihmisten perään. Se tykkää meistä ja me tykätään siitä”, Timo Niemelä hymyilee.

Kempeleen opintomatkan sisäänajojakso (MT 24.9.) on jäänyt taakse, ja projekti on edennyt vauhtiharjoitteluvaiheeseen. Varsojen treenaaminen tapahtuu pääosin Niemelöiden kotitilalla sijaitsevalla hiittisuoralla. Myös Äimäraution ravirata tulee tutuksi.

”Tästä eteenpäin tammalla ajetaan kaksi kertaa viikossa kevyttä hiitin tapaista. Rasitusta ja vauhtia nostetaan tasaisesti. Tamman reagointia treeniin seurataan tarkasti. Eteneminen tapahtuu täysin hevosen ehdoilla. Väkisin ei yritetä”, Niemelä kuvailee.

Seuraava suurempi kynnys on edessä huhti–toukokuussa, kun varsat saavat kavioihinsa kesäkengät. Niemelä sanoo, että silloin vauhtia nostetaan.

”Kun hokit saadaan pois, niin varsan on terveellisempää ja turvallisempaa juosta lujaa. Kesään mennessä kaikkien saapumiserän varsojen tulisi mennä 30-vauhtia. Sen kovempaa ei meillä ajetakaan.”

Foremostin emä Target Hoss voitti kotimaisen raviurheilun niin kutsutun kolmoiskruunun. Tamma vei nimiinsä suurimmat ikäluokkalähdöt Kriteriumin ja Derbyn sekä varttuneempien Suomessa syntyneiden lämminveristen merkittävimmän kisan Suur-Hollola-ajon.

”Meillä ei aiemmin ole ollut täällä Target Hossin varsoja”, Niemelä muistelee.

Foremostin isä Readly Express oli Euroopan radoilla mestari, ja ori on aloittanut siitoksessa suurenmoisesti. Readly Expressin jälkeläisiin kuuluu Ruotsin Derby-sankari Calgary Games. Sekä Target Hoss, Readly Express että Calgary Games kisasivat Nurmoksen treenistä käsin. Kaksi viimeksi mainittua ovat käyneet myös Kempeleen korkeakoulun.

Timo Niemelä näkee Foremostissa isänsä piirteitä.

”Kuten Readly Express myös Foremost on medium-kokoinen. Varsan liikkeet ovat isänsä tapaan isot ja väljät. Molemmilla on lennokas ravi”, hän vertaa.

Kempeleen korkeakoulusta on valmistunut myös Foremostin isä Readly Express.

Tukholman eteläpuolella Jordanstorpissa treenaava Timo Nurmos on lähettänyt huippusukuisia ravurijunioreitaan Kempeleeseen joka syksy jo kahden vuosikymmenen ajan.

”Viime syksyn saapumiserässä oli 17 varsaa. Se määrä on aika tavallinen”, Timo Niemelä luonnehtii.

Hän ei halua tässä vaiheessa lähteä tekemään eroja varsojen välille tai povaamaan sitä, onko Foremostissa tähtiainesta. Hän linjaa, että kaikilla varsoilla edetään tyvestä latvaan. Kun varsat lähtevät Nurmokselle Kempeleen vuotensa jälkeen, vasta sitten on aika pohtia katraan priimusta.

”Me järjestetään talleillamme kulkevan porukan kanssa leikkimielinen kisa, jossa veikataan kolmevuotiskauden loppuun mennessä eniten tienannutta varsaa. Meitä on piirissä 15 henkeä, ja jokainen pistää kympin pottiin”, Niemelä kertoo.

Tämän syksyn oppilasryhmässä on 17 varsaa. Niistä ei Timo Niemelän mukaan kannata povata tulevia tähtiä tai katraan priimusta ainakaan ennen ensi kesää.

Videolla nähdään Foremostin ja Timo Niemelän perusharjoittelua välipäivinä.

