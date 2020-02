Tutkija kannustaa kauppoja myymään leipää nykyistä halvemmalla: "Voitaisiin varmistaa, että tuotteet saadaan kaupaksi"

MT-arkisto

Tutkimuksen perusteella säätila, palkkapäivä ja loma-ajat vaikuttavat leivän kysyntään ja siitä syntyvän hävikin määrään.

Tämän viikon perjantaina Vaasan yliopistossa väittelevän KTM Lotta Alhonnoron mielestä kauppa tarvitsee nykyistä enemmän puhtia ja uusia luovia ratkaisuja leipähävikin selättämiseen.

Alhonnoro kannustaakin ruokakauppoja hyödyntämään rohkeasti teknologiaa, markkinoinnin keinoja ja henkilöstön osallistamista hävikin vähentämiseksi.

Nykyisin ruokahävikkikeskustelu keskittyy usein kuluttajan rooliin ja voi olla hyvinkin syyllistävää. Alhonnoro huomauttaa, että ruokahävikkiä syntyy kuitenkin kaikissa ruokaketjun vaiheissa. Hänen mukaansa järjestelmällisesti toimivilla ja vastuullisuutta tavoittelevilla kaupoilla voi olla kuluttajia paremmat edellytykset hävikin vähentämiseksi.

"Kauppojen leipähävikki on hyvin harvoin syömäkelvotonta. Kyse on potentiaalisen ruokahävikin johtamisesta, tahdosta ja tavoitteista", hän sanoo tiedotteessa.

Väittelijän mielestä hävikin vähentämisessä painopiste pitäisi siirtää nykyisestä ihmisten tarkastelusta laajemmin sekä inhimillisten että ei-inhimillisten toimijoiden välisten suhteiden tarkasteluun. Hän painottaa, että kuluttaja valitsee usein moitteettomimman, täydellisimmän tuotteen, ja ruttuinen pakkaus voi jäädä hyllyyn, vaikka leivässä itsessään ei ole mitään vikaa.

Aiemmassa tutkimuksessa teknologia on nähty pääasiallisesti keinona vähentää ruokahävikkiä. Teknologialla voi Alhonnoron mukaan olla myös vastakkaisia vaikutuksia. Hänen mukaansa on tärkeää varmistaa, että käytössä olevaa tekniikkaa osataan käyttää ja laitteistoa on riittävä määrä. Hän lisää, että osastoilla on usein kova kiire, ja jos tilausmuutosta ei heti pääse tekemään, voi muutos jäädä kokonaan tekemättä.

Tutkimuksen perusteella myös säätila, palkkapäivä ja loma-ajat vaikuttavat leivän kysyntään ja hävikin määrään. Nämä ovat tekijöitä, joiden huomioiminen tilausten suunnittelussa on Alhonnoron mukaan mahdollista jättää tekniikan huoleksi.

Tutkijan mukaan markkinoinnin keinoja tulisi käyttää luovemmin. Monissa kaupoissa on perinteisesti hinnoiteltu parasta ennen -päiväystä lähestyvät leipätuotteet halvemmiksi.

"Tuotteita voitaisiin hinnoitella jonkin verran alaspäin jo aiemmin, jolloin voitaisiin varmistaa, että tuotteet saadaan kaupaksi. Tätä voidaan tehostaa sijoittelulla", Alhonnoro neuvoo.

Alhonnoro tutkimuksessa aineistoa kerättiin kaupassa havainnoimalla ja keskustelemalla. Sen lisäksi hän seurasi leipää ruokaketjussa leipomoon ja ruokajonoihin. Lisäksi hän keräsi muun muassa ruokahävikkiin liittyvää media-aineistoa.

Väitöstutkimuksen artikkelit on julkaistu Food Waste Management: Solving the Wicked Problem ja Seven Deadly Sins in Consumption -tutkimuskirjoissa sekä Kulutustutkimus.Nyt -tiedelehdessä.

Tutkimukseen pääset tutustumaan tarkemmin Vaasan yliopiston tutkimustietokannassa.