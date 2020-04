Ajattelitko juhlia pitkän kaavan kautta? Se ei onnistu ainakaan ravintolassa, sillä ne menevät kiinni puolen yön aikaan

Työ- ja elinkeinoministeriö painottaa, että sulkeminen on välttämätöntä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Markku Vuorikari

Tuopin nauttiminen ravintolassa ei enää kohta onnistu.

Ravintolat sulkeutuvat koko maassa perjantaina puolen yön aikaan koronavirusepidemian vuoksi, joten illan istuminen ravintolassa ja pitkän kaavan mukaan juhliminen ei tänä viikonloppuna onnistu.

Eduskunnan viime yönä tekemän päätöksen mukaan ravintolat ja muut ravitsemisliikkeet on suljettava koko maassa perjantaina 3.4. kello 24. Lauantaista 4.4.2020 lähtien ravintolat ovat kiinni asiakkailta 31.5. asti.

Sulkeminen ei kuitenkaan koske take away -myyntiä. Mikäli take away-myyntiä harjoitetaan, ravitsemisliikkeiden tulee huolehtia yleisten suositusten mukaisesti siitä, että ulosmyynti järjestetään niin, että tartunnanvaaraa aiheuttavia kontakteja ei ruokaa noudettaessa pääsisi syntymään.

Sulkeminen ei koske henkilöstöravintoloita, jotka eivät ole auki yleisölle. Myös sairaaloiden, päiväkotien ja teollisuuslaitosten ruokalat voivat pysyä auki.

