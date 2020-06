Et varmaankaan halua, että juhannuslihasi menevät pilalle – asiantuntija kertoo, mikä moka tekee lihasta taatusti kuivaa

Jaana Kankaanpää

Malttia tarvitaan grillauksen aloittamisessa, mutta se on samalla tavoin tarpeen myös grillauksen jälkeen.

Moni meistä grillaa juhannuksena esimerkiksi lihaa. Lihayhtiö HKScanilta muistutetaan, että juhannuksen grillaamisessa onnistuu, kunhan muistaa varata siihen riittävästi aikaa, eikä unohda tärkeitä asioita ennen grillaamista ja sen jälkeen.

Lihojen grillaus aloitetaan ottamalla lihat pois jääkaapista huoneenlämpöön. Näin taataan lihojen tasaisempi kypsyminen grillissä. Seuraavaksi lämmitetään grilli. Kaasugrilli on grillausvalmis noin kymmenessä minuutissa, hiiligrillin valmistuminen grillauskuntoon kestää jopa puoli tuntia.

HKScanin Suomen lihaliiketoiminnan johtaja Mikko Järvinen kertoo, että moni meistä mokaa siinä, ettei hiiligrillin kanssa malteta odottaa hiilien kunnollista hehkumista.

"Usein hiiligrilli on parhaimmillaan vasta silloin, kun kaikki ruuat on jo syöty. Maltti on siis valttia", Järvinen vinkkaa tiedotteessa.

Malttia tarvitaan grillauksen aloittamisessa, mutta se on samalla tavoin tarpeen myös grillauksen jälkeen. Täydellisesti grillatun lihan voi nimittäin pilata unohtamalla lihan vetäytymisvaiheen. Vetäytyminen takaa mehukkaan lopputuloksen, kun lihan nesteet tasaantuvat ja pysyvät lihan sisällä.

"Laita lihat vetäytymään folioon käärittynä. Pihvien vetäytymisaika grillauksen jälkeen on 5–10 minuuttia. Tämä koskee myös itse tehtyjä jauhelihapihvejä. Isompien lihapalojen, kuten kokonaisten fileiden voi antaa rauhassa vetäytyä jopa puoli tuntia", Järvinen neuvoo.

Alun ja lopun lisäksi grillaaminen voi mennä pöpelikköön myös keskikohdassa eli siinä itse grillaamisessa. Pahimmassa tapauksessa lopputulos on taatusti kuiva. Mikko Järvinen kannustaa käyttämään grillauslastaa harkiten.

"Yleinen virhe on se, että pihviä käännellään moneen kertaan ja painellaan vielä lastalla, jolloin kaikki nesteet valuvat lihasta pois ja lopputulos on taatusti kuiva. Grillaamisessa onnistuu, kun kääntää pihvin vain kerran, silloin kun pinta pisaroi. Grillaa toiselta puolelta vielä muutamia minuutteja pihvin paksuudesta riippuen ja pihvi on vetäytymistä vaille valmis. Pihvien kypsyyden arvioinnissa voi käyttää lihalämpömittaria", hän opastaa.

Lue lisää:

Älä pilaa pyhäinpäivän paistia – asiantuntija kertoo, mikä on paistin valmistamisessa yleisin virhe

Grillit nostettu esiin – poikkeustila aiheutti piikin grillituotteiden kysyntään