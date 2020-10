Suomi sijoittui viidenneksi Euroopan Bocuse d'Or -kilpailussa – matka jatkuu kohti ensi kesän MM-finaalia

Santeri Stenvall

Suomen lautasannos sai kilpailun kommentoijalta Regis Marconilta kiitosta kauneudesta, herkkyydestä ja hienostuneesta tuoksusta.

Bocuse d’Or on maailman arvostetuin kokkikilpailu. Tallinnassa järjestettyyn Euroopan osakilpailuun osallistui 16 maata, joista 10 parasta valittiin ensi kesäkuussa Ranskassa pidettäviin maailmanmestaruuskisoihin.

Suomen edustaja Mikko Kaukonen ja assistentti Anni Peräkylä sijoittuivat viidenneksi ja ovat siten mukana loppukilpailuissa. Voiton vei Norja, toiseksi tuli Tanska ja kolmanneksi Ruotsi. Islannin neljäs sija sinetöi Pohjoismaiden menestyksen.

"Olimme tyytyväisiä erityisesti kala-annokseen. Viiriäiset olivat suurempia kuin meille oli ilmoitettu, mikä aiheutti hiukan hankaluuksia. Kokonaisuudessaan olemme ihan tyytyväisiä, koko joukkue oli kuitenkin ensimmäistä kertaa Bocuse d’Or -kilpailuissa. Kilpailujen jälkeen käymme läpi koko harjoituksen ja suorituksen ja otamme opiksemme kohti Lyonia, Kaukonen kommentoi suoritusta.

Karsinnoissa lautasannosten pääraaka-aineeksi oli määrätty virolainen kasvatettu monni, jonka kanssa Mikko Kaukonen tarjoili suomalaista jokirapua, tilliä ja paahtoleipää.

Lisäksi lautaselle nostettiin Keisarinna-juustolla ja akvaviitilla täytetty krustadi sekä omenaa ja fenkolia.

Tarjoiluvadilla pakollinen pääraaka-aine oli viiriäinen, viiriäisen maksa ja sydän sekä viiriäisen muna. Lisäkkeiden piti olla vegaanisia.

"Suomi on vadilla läsnä metsäsienissä, savussa ja pohjoisen syksyn mauissa. Viiriäisen rinta on heinäsavustettu ja viiriäisen muna tarjotaan suomalaisten herkkutattien kanssa. Lisäkkeinä sipuli ja punajuuri on maustettu suomalaisilla ruusun terälehdillä ja ruusukaali persiljalla ja omenalla", Kaukonen kuvaa.

Kilpailusuoritus sai kestää viisi tuntia ja 35 minuuttia.

