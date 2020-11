Maataloustuottajia on palkittava hiilensidonnasta, vaatii Sitran Mari Pantsar

"Maatalous on aitiopaikalla ilmastonmuutoksessa ja voi olla iso ratkaisija", Mari Pantsar uskoo.

Jaana Kankaanpää

Mari Pantsarin mukaan Suomen pitää säilyttää nykyinen ruuantuotanto etenkin, kun ilmastonmuutos tekee joistain alueista maailmassa ruuantuotantoon kelpaamattomia.

Ruuan ilmastovaikutuksia käsittelevässä webinaarissa Sitran kiertotalousasiantuntija Mari Pantsar vaati, että kannusteet pitää saada kuntoon ja palkita suomalaisia maataloustuottajia hiilensidonnasta samalla tavoin kuin nyt päästökaupassa joutuu maksamaan päästöistä 25 euroa tonnilta. "Pitäisi maksaa sama summa, jos joku ottaa hiilidioksidia ilmasta pois."

Pantsar muistutti, että Suomella on maailman kunnianhimoisin tavoite hiilineutraaliuden suhteen. Yli kymmenen toimialaa on tehnyt ilmastotiekartan. Nyt pitäisi valjastaa voimat yhteen ja etsiä ratkaisuja. "Maatalous on siinä ihan aitiopaikalla, se voisi olla iso ratkaisija."

Maatalouden ilmastotiekartta, jossa yhdessä laskelmassa päästövähennys on 77 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, olisi Pantsarin mielestä jo sellainen konsepti, jota kannattaisi viedä ulkomaille. "Siihen tarvitaan valtion apua. Mutta sitten yhteiskunnan pitää miettiä, paljonko halutaan parantaa suomalaisen maatalouden kannattavuutta verrattuna muihin sektoreihin. Tällainen keskustelu pitäisi käydä."

Ruuan ilmastovaikutuksista suhteessa ravitsemukseen -webinaarin järjesti MTK.

