Kouluruokahävikin hävittämiseen monia keinoja: Nurmijärvi kokeilee ResQ-sovellusta, Joroisilla ylimäämä lahjoitetaan nuorisotilan kävijöille

ResQ-sovellus on yksi tapa hyödyntää ylijäänyttä kouluruokaa.

Ruokapalveluissa päätyy ruokahävikiksi Motivan mukaan noin viidennes syötäväksi tarkoitetusta ruuasta. Motivan Hävikistä hyödyksi -webinaarissa Nurmijärven kunnan Aleksia-liikelaitoksen palvelupäällikkö Riitta Mikkola kertoi, miten kunnassa on pystytty ResQ-sovelluksen avulla hyödyntämään syömättä jäänyttä ruokaa.

Nurmijärven Klaukkalan kouluravintolassa kokeiltiin aiemmin ylijäämäruuan myyntiä, mutta menekki oli ollut heikko.

Vuosi sitten syksyllä Aleksia otti kokeiluun ResQ-sovelluksen Seitsemän Veljeksen koululla Rajamäellä. Tulokset ovat Mikkolan mukaan rohkaisevia.

Pelisääntöjen oli kuitenkin oltava selvät. Kerran tarjolla ollutta ruokaa ei myydä, ruoka pakataan kertakäyttöastioihin, annosten nimet kirjataan sovellukseen ja hinta määritellään edulliseksi, koska veronmaksajat ovat jo kertaalleen maksaneet ruuasta.

"Hinnoittelu konkretisoi sen, että edullinen kouluruoka on hyvää", Mikkola toteaa.

ResQssa edullisin annoshinta, puuro ja mehukeitto, on kaksi euroa. Lohikiusaus maksaa 3,75 euroa. Hinnasta menee ResQlle 25 prosentin komissio ja arvonlisävero.

"Olemme pystyneet tuottamaan hyvää mieltä sekä asiakkaille että aleksialaisille. ResQsta saadut asiakasarvioinnit sparraavat meitä ja muuttavat myös käsitystä kouluruuasta", Mikkola iloitsee.

Viime vuonna Aleksia myi ResQssa 1 211 ruoka-annosta ja kokonaismyynti oli 3 380 euroa. Syksyllä mukaan tuli myös Klaukkalan koulu.

"Sovellus on nyt käytössä kuudessa toimipisteessä, mutta tarkoitus on laajentaa, kun päästään taas korona-ajasta normaaliin."

ResQn käytössä on Mikkolan mukaan monta etua. Sovellus on tunnettu, joten sitä ei tarvitse markkinoida. Sen käyttö on helppoa ja sillä voi myydä pieniäkin määriä kätevästi. Maksupäätteitä, kassakoneita tai rahan käsittelyä ei tarvita.

"Kokeilu on myös taloudellisesti riskitöntä, sillä palvelussa ei ole aloitusmaksuja tai maksuja myymättömistä annoksista", Mikkola lisää.

Joroisten Yhtenäiskoulussa hävikki saatiin lähes nollaan, kun ylijäänyttä ruokaa alettiin lahjoittaa nuorisotilan käyttöön ja itsenäistyville nuorille.

Joroisten nuorisotoimi tapasi nuokkareilla paljon nuoria, joilla ei ollut eväitä tai taskurahaa, kertoo kunnan puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö Pia Mäkeläinen. Alettiin miettiä, voisiko ylijäänyttä ruokaa viedä sinne.

Kunnan terveystarkastaja tarkasti nuokkareiden säilytys- ja tarjoilutilat ja omavalvontasuunnitelman. Yhtenäiskoulun keittiö ilmoittaa nuoriso-ohjaajalle, jos ruokaa jää hyödynnettäväksi ja nuorisotoimi hakee annokset ja tarjoilee iltapäivällä nuorille tai laittaa osan pakastimeen.

Itsenäistyvät, omillaan asuvat nuoret voivat viedä annoksia myös kotiin.

Ruoka ei maksa nuorille mitään eikä syöjiltä kysellä tuloja tai perheen tilannetta.

"Kunnan sivistysjohtajan mukaan se on jo kerran maksettua ruokaa eikä lihota kunnan kukkaroa, otetaanko siitä rahaa vai ei", Mäkeläinen kertoo.

