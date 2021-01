Elintarviketeollisuusliiton johtajan eroon oli nyt sopiva ajankohta – "Ei tämä alun perinkään ollut eläkevirka", kommentoi hallituksen puheenjohtaja

Kuvat: Hanna Linnove, Lari Lievonen, Kari Salonen / Kuvitus: Juho Leskinen

Elintarviketeollisuusliiton hallituksen puheenjohtajan Annikka Hurmeen mukaan Pia Pohjan eroon ei liity mitään erikoista.

"Jo aikoinaan, kun Pohja aloitteli, puhuttiin, että hän on tässä jonkun aikaa. Kyseessä ei alun perinkään ollut eläkevirka", Hurme valottaa eron taustaa.

Työmarkkina-asiat ovat keskeinen osa Elintarviketeollisuusliiton tekemistä, ja työ rytmittyy niiden mukaan. "Nyt oli sopiva ajankohta erolle, kun marraskuussa saatiin palkkaratkaisu tehdyksi", Hurme kommentoi.

Hurmeen mukaan Pohja haki eroa itse eikä eronpyyntöön liittynyt hallituksessa sen kummempaa hankaluutta.

"Neljä, viisi vuotta on ihan hyvä aika järjestömaailmassa. 1–2 vuotta olisi liian lyhyt. Ja toisinkin päin: ei ehkä ole hyvä olla liiton johdossa liian pitkän aikaa", Hurme pohtii. Hän korostaa, että liitossa on äärettömän vahva osaaminen ja asiantuntijuus ja työ on hyvin kuluttavaa, kun pitää hallita paljon asioita.

Uuden toimitusjohtajan haku alkaa heti. Hurmeen mukaan henkilöllä pitää olla vahva näkemys työmarkkina-asioista ja työehdoista elintarvikealan tuntemuksen lisäksi.

"Elintarviketeollisuus on hyvin heterogeeninen ala muihin verrattuna. Liitossa on lähes kolmesataa jäsenyritystä, pieniä ja isoja, kotimaista ja tuontiraaka-ainetta käyttäviä. Johtajan pitää löytää yhteiset kulmat ja viedä alaa eteenpäin", Hurme luonnehtii tehtävää.

Uuden johtajan on myös oltava innostunut elintarvikealasta, Hurme korostaa. "Elintarviketeollisuudessa tapahtuu paljon: jos joku niin elintarviketeollisuus on tehnyt innovaatioita, ruokakeskustelu on vilkasta ja Suomessa on paljon kansainvälisen tason toimijoita."

Fazerin kauraa hyödyntävä ksylitolitehdas on vuoden 2020 Tähtiteko