Lihakeskusliitto on ihmeissään Elintarviketeollisuusliiton irtisanomista yhteistyösopimuksista: "Jos rivit rakoilee, siitä ei hyvä seuraa!"

Pasi Lainton mukaan Lihakeskusliitossa ei ymmärretä ETL:n halua muuttaa hyvin sujunutta yhteistyötä.

Lihakeskusliiton hallituksen puheenjohtaja, Savuhovin toimitusjohtaja Pasi Lainto ihmettelee Elintarviketeollisuusliiton (ETL) toimintaa.

"Meillä ei ole ollut mitään ongelmaa toimia yhteistyössä ETL:n kanssa ja olisimme halunneet jatkaa. Homma on meidän mielestämme toiminut hyvin", Lainto kommentoi.

ETL:n yhteistyö pienten liittojen kanssa on tarkoittanut esimerkiksi sitä, että liitoilla on ollut edustaja ETL:n hallituksessa ja tieto on kulkenut puolin ja toisin. Yhteistyö on jatkunut vuosia.

Viime syyskuussa ETL irtisanoi kirjallisesti yhteistoimintasopimukset Lihakeskusliiton, Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton, Suomen Leipuriliiton ja Suomen Alkoholijuomakauppayhdistyksen kanssa. Sopimusten oli määrä päättyä vuoden lopussa, mutta aikaa on pidennetty tammikuun loppuun.

"Meille tarjottiin uutta sopimusta huomattavasti huonommilla ehdoilla", kertoo Lihakeskusliiton toimitusjohtaja Mari Hannuksela.

Hannukselan mukaan yhteistyö on ollut vakiintunutta, molempia osapuolia hyödyttävää ja perustunut elinkeinon edunvalvontaan.

"Emme oikein tiedä, mitä he haluavat muuttaa. Virallisesti sanottiin, ettei tässä oikein mikään muutu, mutta käytännössä joutuisimme kaikista työryhmistä ulos. Mitä edunvalvontaa se on?", Hannuksela ihmettelee.

Irtisanomisilmoitus tuli syyskuussa, ja lokakuussa Lihakeskusliiton hallitus valtuutti puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja toimitusjohtajan keskustelemaan tilanteesta ETL:n kanssa.

"Yhteistä aikaa keskustelulle ei vieläkään ole löytynyt", Hannuksela kertoo.

ETL ilmoitti tällä viikolla toimitusjohtaja Pia Pohjan erosta. Hannuksela sanoo, ettei tunne eron taustoja, mutta toteaa, että Pohja allekirjoitti yhteistyösopimusten irtisanomisviestit.

Lihakeskusliitossa toivotaan Pohjan seuraajalta taitoa yhdistää hajanaisen kentän tavoitteet.

"Tämän alan menestys vaikuttaa myös alkutuotantoon. Maatalouden ja elintarviketeollisuuden välillä on syvä kohtalonyhteys. Jos rivit rakoilevat, siitä ei hyvä seuraa", Hannuksela korostaa.

Emme tavoittaneet Pohjaa kommentoimaan asiaa perjantaina.

