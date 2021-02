Kasvipohjaisen Boltsi-pyörykän suosio ohitti useimmat lihapullat – suomalaiskeksintö Ruotsiin kauppojen hyllyille vuonna 2022

Sanne Katainen

Boltsi Oy:ssä kasvua haetaan sekasyöjistä, jotka haluavat vähentää lihan käyttöä, kertoo toimitusjohtaja Harri Jaakkola. Kuvassa vasemmalla lihapulla, oikealla Boltsi-pyörykkä.

Leivon Leipomon kehittämä, kauraa ja siemeniä sisältävä Boltsi-pyörykkä on saavuttanut vankan suosion.

Tuote tuli markkinoille vuonna 2018. Keskusliikkeiden lukujen perusteella Boltsi original -pyörykät ovat kaupoissa pyöryköiden kategoriassa koko markkinan toisiksi ja kolmanneksi myydyin tuote, kertoo Boltsi Oy:n toimitusjohtaja Harri Jaakkola. Mukaan on laskettu myös lihapyörykät.

Kesän korvilla tuoteperheeseen on tulossa pari uuden tyyppistä tuotetta, Jaakkola kertoo.

"Ne raaka-aineet jotka ovat kotimaisina hankittavissa, hankitaan kotimaisina", hän jatkaa. Boltsi Fisukka-tuotteissa (sis. kalaa) kotimaisuusaste on 70–80 prosenttia, kasvipohjaisessa Boltsi originalissa hieman yli 50 prosenttia.

Alhaisempi luku johtuu siitä, että Boltsi-pyörykät sisältävät paljon siemeniä, kuten auringonkukan- ja kurpitsansiemeniä. Niiden saatavuus kotimaisena on ongelmallinen, Jaakkola sanoo. Lukella Joroisilla tutkitaan parhaillaan, miten kauraa voitaisiin hyödyntää tuotteissa enemmän. "Kaurassa lähdetään siitä, että se on täysin kotimaista. Kotimainen kaura on niin laadukasta, ettei ole tarvetta miettiä vaihtoehtoja."

Uutuustuotteissa kotimaisuus tulee olemaan lähellä sataa, Jaakkola lupaa.

Pienimuotoisesti vientiä tehdään Viroon. Ruotsi on kiinnostavin seuraava vientimarkkina.

"Kasvistuotteiden myynti kasvaa Ruotsissa kovaa vauhtia, mutta kattaus on selkeästi köyhempi kuin Suomessa, mikä antaa meille mahdollisuuksia. Markkina on siellä vahvasti soijapohjainen, jota me ei käytetä lainkaan. Vuonna 2022 tuotteemme tulevat olemaan Ruotsissa kaupan hyllyssä."

"Yksi on se, missä tuotteitamme Suomessa myydään", Jaakkola vastaa kysyttäessä kasvuun liittyvistä haasteista. "Karkeasti 80 prosenttia myynnistä syntyy yliopistokaupungeissa. Kuluttajakunta on tiedostavaa, naisia ja nuorempaa väestöä. Haaste on keksiä mitä keinoja tulisi käyttää, jotta saataisiin myös muut kuluttajat kokeilemaan. Olemme huomanneet että Boltsia kokeilleet jäävät käyttäjiksi. He eivät he siirry kasvisruokailijoiksi, vaan tämä on yksi vaihtoehto."

Uusilla markkinoilla taivas on Jaakkolan mukaan rajana.

Suomesta löytyy myös kehitystyöhön tarvittavaa osaamista.

"Olemme saaneet tuotekehitykseen apua esimerkiksi vilja-alan asiantuntijoilta, Lukelta ja Raisiolta. Yksin tätä ei pystytä tekemään. Olemme olleet hyvin perinteinen leipomo. Kun on ruvettu ovia aukomaan ja kyselemään, on tästä tullut ihan uskomattoman hieno juttu."

