Korona-aika on lisännyt suomalaisten jauhelihan ja siipikarjanlihan kulutusta

Lihan arvo-osien, kuten fileiden ja paistien, kulutus on vähentynyt, kun ravintolat ovat olleet kiinni.

Petteri Kivimäki

Jyväskyläläisen lihamestarin Pasi Tietäväisen mukaan lihan kysyntä on kasvanut muutaman kuukauden ajan. Koronaa edeltävästä ajasta kysyntä on edelleen jäljessä.

Suomalaiset ovat korona-aikaan syöneet selvästi aiempaa enemmän jauhelihaa ja siipikarjan lihaa.

Asia käy ilmi MT:n lihataloihin tekemällä soittokierroksella.

Perinteisen kotiruuan laittoon käytettävien lihojen kysyntä on kasvanut korona-­aikana, Atrian Suomen toimitusjohtaja Mika Ala-Fossi kertoo.

”Vähittäiskauppamarkkinoiden lihamyynnissä meillä on ollut vuodessa noin kymmenen prosentin kasvu. Leikkeleiden myynti on kasvanut noin kuusi prosenttia vuoden takaisesta. Makkaroiden, lenkkien ja nakkien myynti puolestaan on noussut kymmenen prosenttia”, Ala-Fossi kertoo.

Sitäkin suurempaa kasvu on siipikarjapuolella.

”Kanaa on myyty noin 13 prosenttia enemmän kuin aiemmin”, Ala-Fossi toteaa.

”Positiivista on ollut, että vähittäiskauppamarkkinat ovat kasvaneet. Perinteisille tuoteryhmille on ollut hyvin kysyntää”, Atrian toimitusjohtaja summaa.

Samansuuntaisen viestin vahvistaa HKScanin Suomen liike­toimintayksiköstä vastaava johtaja Jari Leija.

”Siipikarjanlihan ja nautapuolella jauhelihan kulutus kasvavat. Kanaa myydään nyt 3–4 prosenttia edellisvuotta enemmän ja kasvun ennakoidaan jatkuvan”, Leija kommentoi.

Snellmanin konsernijohtajan Erkki Järvisen mukaan kaikki lihatuotteet tekevät hyvin kauppansa.

”Kun korona-aika alkoi Suomessa keväällä 2020, jauhelihaa hamstrattiin silmiinpistävän paljon”, Järvinen muistelee.

Ruhojen arvo-osien, kuten fileiden ja paistien, kulutus on puolestaan kääntynyt laskuun.

”Ravintolapuolella on kertynyt tänä vuonna yli 20 prosenttia miinusta. Siihen vaikuttavat lounasravintoloiden, ravintoloiden ja osittain koulujenkin sulut”, Atrian Ala-Fossi toteaa.

”Koronaoloissa lihasektorin arvokenttä on muuttunut. Tehtaat pyörivät meillä normaalisti ja lihankulutuksen kokonaismäärä on ennallaan, mutta erityisesti arvonaudan jalostusaste on aiempaa matalampi”, HKScanin Leija sanoo.

HKScanilla lihan kotimaisuusaste on noussut kuluneen vuoden aikana.

”Lihan tuonti Suomeen pienenee ja suomalaisen lihan kulutus kasvaa. Päivittäistavarapuolella meillä myytävä lihapotti on tällä hetkellä lähes kokonaan kotimaista.”

Myös Snellmanin Järvinen kertoo myynnin painopisteen muutoksesta ravintoloista vähittäiskaupan suuntaan.

”Arvo-osille on ollut hankala löytää uusia myyntikanavia, kun ravintolat ovat olleet sulussa. Jonkin verran on käännetty tuotteita vähittäiskauppaan lihatiskeille.”

Järvisen mukaan korona-aika on ollut Snellmanille kokonaisuudessaan myönteisen talouskehityksen aikaa.

”Vaikutus on ollut voittopuolisesti positiivinen. Vuosi sitten oli paljon yli- ja viikonlopputöitä, kun lihajalostuksen kaikissa tuotteissa oli kysyntäpiikkejä. Viime vuoden aikana meille kertyi kasvua lihanjalostuksen puolella”, Järvinen kertoo.

”Viime vuoden loppupuolella meillä oli töissä enemmän porukkaa kuin aiemmin”, Snellmanin konsernijohtaja kiteyttää.

Atrian Ala-Fossin mukaan lihapuolen perinteiset tuotemerkit kannattelevat kysyntää.

”Food service -markkina on sen sijaan ollut miinuksella. Se tuo omat haasteensa tasapainoiluun.”

Jyväskyläläisessä Mestarin herkussa työskentelevän lihamestarin Pasi Tietäväisen mukaan lihan kysyntä on tällä hetkellä varsin hyvää.

”Vuosi sitten, kun koronavirus saapui Suomeen, tapahtui kerralla suuri pudotus myynnissä. Sen jälkeen tilanne on alkanut palautua paremmaksi”, lihatiskin takana työskentelevä Tietäväinen kertoo.

”Muutaman kuukauden aikana lihan myynti on kiihtynyt. Nyt ollaan tähän asti parhaalla tasolla koronan alkamisen jälkeen. Tavanomaisesta myynnistä ollaan vielä jäljessä”, lihamestari sanoo.

Hintavien arvolihojen kysyntä on vähentynyt koronavirus­epidemian aikana.

”Näyttää siltä, että ihmiset herkuttelevat nyt enemmänkin viikonloppuisin”, Tietäväinen pohtii.

Lihatiskin antimien kuljetus tilauspalveluna suoraan ihmisten koteihin on kasvanut merkittävästi korona-aikana.

”Tilauspalvelu paikkaa myyntiä hyvin.”

Mestarin herkun päämyyntiartikkeleina ovat possun, naudan ja karitsan ruhonosat. Suuri osa on lähilihaa Keski-Suomesta.