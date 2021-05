Ruotsalaiset innostuivat juomaan kotimaisia viinejä – viiniköynnöksiä istutettiin ennätysmäärä

Kari Salonen

Monet ruotsalaiset tilat investoivat nyt viininviljelyyn, kertoo Sveneric Svensson. Arkistokuva Suomessa kasvavista viiniköynnöksistä.

Ruotsissa ei ole koskaan istutettu niin paljon viiniköynnöksiä kuin viime vuonna. Asiasta kertoo toimialajärjestö Svenskt Vin Jordbruksaktuellt-verkkolehdessä. Järjestö näkee nyt voimakasta kasvua koko alalla.

"Ammattiyhdistyksen uusien jäsenten määrä kasvaa ja uusilta sidosryhmiltä tulee valtavasti puheluita ja sähköposteja. Samalla näemme, että jo vakiintuneet viinitarhat laajenevat nopeasti", Svenskt Vin -ammattijärjestön puheenjohtaja Sveneric Svensson kertoo lehdessä.

Ruotsissa viininviljely ja viinintuotanto ovat uutta teollisuutta, ja Keski- ja Etelä-Euroopan maihin verrattuna Ruotsi on vielä suhteellisen pieni viinimaa. Jordbruksaktuellt kertoo, että tällä hetkellä kaupallisia viininkasvattajia on Ruotsissa noin 50 ja kokonaisviljelypinta-ala noin 150 hehtaaria eri puolilla maata. Ammattijärjestön mukaan se, että kiinnostus ja tuotanto ovat nyt kasvaneet viime vuosina, selittyy useilla syillä.

Osittain kyse on siitä, että saatavilla on enemmän Ruotsin ilmastoon mukautettuja rypälelajikkeita, mutta myös siitä, että ala on ammattimaistunut sekä tietämyksen, kokemuksen että laadun osalta.

"Monet maan ammattitaitoiset viinintuottajat tuovat osaamista vanhasta viinimaailmasta ja tämä lisää tietoa ja laatua koko alalle. Tieto siitä, että ala on kasvanut viime vuosina, helpottaa myös uuden viinitarhan perustamista", Svansson kertoo.

Osittain alan kasvu selittyy myös pandemian vaikutuksista. Kotimaan matkailu ja kotimaassa tuotettujen tuotteiden lisääntynyt kysyntä ovat Svenskt Vinin mukaan lisänneet kiinnostusta ruotsalaiseen viiniin. Svanskt VInin jäsenet raportoivat ennätysmääristä kävijöitä viinitarhoilla viimeisen vuoden aikana. Monet viininmaistajaiset varattiin hetkessä loppuun.

"Tämä on saanut yhä useammat ihmiset tietoisiksi ruotsalaisesta viinistä. Se ei koske vain yksityishenkilöitä, vaan myös ravintoloita, joissa on yhä enemmän ruotsalaista viiniä viinilistalla. Nykyään useat ruotsalaiset viinintuottajamme ovat edustettuina maan tähtiravintoloissa", Svensson kertoo lehdessä.

