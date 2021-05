Juotavaa puuroa Kiinaan – Myllyn Paras odottaa miljoonamyyntiä

Myllyn Paras

Myllyn Paras Instant Oatmealia saa vain Kiinasta. Maut ja raaka-aineet tulevat Suomesta.

"Kiinalaiset tekevät paljon kuumia juomia jauheista. Osa niistä on erittäin ravintoköyhiä, ja siihen me tuomme nyt muutoksen. Tuote kulki meillä pitkään työnimellä voimajauhe”, Myllyn Parhaan toimitusjohtaja Miska Kuusela kuvailee tiedotteessa.

Tuote myydään annospusseissa, johon lisätään kuuma vesi. Makuja on erilaisia, esimerkiksi mustikkaa. Raaka-aineet ovat hyvin pitkälti suomalaisia ja tuote on valmistettu Hyvinkäällä. Ensimmäinen erä on jo myynnissä Kiinassa.

“Olemme tästä valtavan innoissamme. Olemme jo pari vuotta kehittäneet Oatgoodsin ympärille tuotteita ja nyt keksimme yhdistää sen uudella tavalla Aasian markkinaan ja sikäläisten ihmisten kulutustottumuksiin. Perinteisestä kaurahiutaleesta ei olisi voinut tehdä samaa”, Kuusela sanoo.

Myllyn Parhaan uutuustuote on suunnattu nuorille, 20–30-vuotiaille työssäkäyville kaupunkilaisille, jotka ovat tottuneet ostamaan länsimaisia tuotteita. “Ja jotka tietävät esimerkiksi, mikä on omega-3-rasvahappo. Kiinan kielessä sille ei ole edes omaa sanaa", Myllyn Paras Russian Aasian johtaja Artur Surov sanoo.

Juotava puuro sopii erityisesti aamiaiselle. “Kiinassa ruokaan liittyy paljon uskomuksia. Esimerkiksi aamiaisen pitää aina olla lämmin, ei koskaan kylmä. Kiinassa myydään paljon mysliä, mutta toisin kuin meillä, se keitetään usein puuron tapaan ja syödään lämpimänä.”

Surov on tehnyt kauppaa Kiinaan vuodesta 2015 lähtien. “Oli suoranainen yllätys, että siellä ei ollut silloin muita suomalaisia brändejä. Nykyäänkin niitä on äärimmäisen vähän, vaikka markkina on helpompi kuin esimerkiksi Venäjä. Kiinassa maaimagomme on täysin turismin ja Kimi Räikkösen kautta syntynyt.”

