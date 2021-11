Söin täällä: Kotkalaisravintolan yllätysmenussa yllättävin on pääruoka

Kolmen ruokalajin yllätysmenu on kotkalaisen ravintola Vaustin suosituimpia tilauksia, joten onhan se testattava.

Poronpotka-annoksen liha on mureaksi hautunutta.

Alkuun tulee ilahduttava keittiön tervehdys: paahdettu maa-artisokkaviipale, jonka päällä on punaherukoita ja kirsikkaista balsamietikkakastiketta. Ihanat maut! Mitähän seuraavaksi on luvassa?

Rannikkokaupungille sopivasti ateria alkaa loviisalaisen Ben Henrikssonin kalastamalla lohella, jota tarjotaan kahdella tavalla: graavina ja cevichenä. Etenkin jälkimmäinen maistuu raikkaalta appelsiinimajoneesin höystämänä. Purutuntumaa tuovat rapeat juuripersiljasipsit.

Pääruoka yllättää, kun ollaan Etelä-Suomen rannikkokaupungissa, missä harvemmin näkee poroja. Lautasella on poronpotkaa. Sen seurana tarjotaan perunapyreetä, katajanmarjakastiketta ja violettia porkkanaa. Poronliha on mureaa ja maukasta ja sitä on annoksessa reilusti, jopa enemmän kuin perunaa.

Jälkiruuaksi on haudutettua päärynää, kanelimoussea ja valkosuklaakristallia. Annos virittää jo jouluun ja on sopivan kevyt päätös tuhdille aterialle.

Viihtyisä ravintola Vausti sijaitsee Kotkan entisessä työväentalossa, joka nykyisin on konserttitalo. Talon on suunnitellut Eliel Saarinen.

Kotkan murteessa vausti tarkoittaa baskeria. Vaustin saa heittää narikkaan ravintolaan tullessaan eikä täällä muutenkaan pönötetä, vaikka ympäristö on arvokkaan oloinen.

Vausti, Kotkankatu 7b, 48100 Kotka

Lue myös:

Söin täällä: Pubiruokaa hienosti klubilla satamakaupungissa

Lievitystä Lapin-kuumeeseen: tee oikeaoppinen poronkäristys