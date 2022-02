Makeisten hyvä kysyntä kasvatti Fazerin liikevaihtoa – konsernin suunnitelmissa avata lisää myymäläleipomoita uusissa maissa

Riitta Mustonen

Elintarvikekonserni Fazerin tulos ennen veroja on viime vuodelta 45,6 miljoonaa euroa, kun se vuotta aikaisemmin oli noin 42 miljoonaa. Liikevaihto nousi viime vuoteen verrattuna neljä prosenttia ollen 1 139,8 miljoonaa euroa.

Summaa hilasi ylöspäin erityisesti makeisten myynnin vahva kasvu, konserni kertoo tiedotteessaan. Fazer Makeiset saavutti viimeisellä vuosineljänneksellä kaikkien aikojen myyntiennätyksensä. Erityisesti suklaapatukat sekä lahja- ja kausituotteet tekivät kauppansa.

Kasvipohjaisten tuotteiden markkinat kasvoivat Suomessa, ja kuluttajat valitsevat yhä useammin maidon sijaan kasvispohjaisia juomia. Kasvipohjaisten tuotteiden kysyntä oli vahvaa ja ylitti selkeästi Fazerin kapasiteetin, konserni kertoo.

Vastatakseen kysyntään Fazer investoi viime vuonna kauramyllyjen laajennuksiin Suomessa ja Ruotsissa sekä uusiin kasvipohjaisten tuotteiden tuotantolaitteisiin Korialla. Kaikkiaan konserni käytti investointeihin viime vuonna 82,4 miljoonaa euroa. Suurin osa rahasta käytettiin Lahden uuteen ksylitolitehtaaseen.

Konserni avasi viime vuonna Suomessa 17 uutta myymäläleipomoa, joita on nyt yhteensä 120. Virossa vastaavia leipomoita on kymmenen ja suunnitelmissa on laajentaa konseptia muihin maihin. Venäjän kysyntä oli tiedotteen mukaan vahvaa etenkin paistopistemarkkinoilla. Raaka-ainehintojen nousu ja työvoiman saatavuuteen liittyvät ongelmat vaikuttivat kuitenkin merkittävästi Venäjän liiketoimintaan.

Raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien hintojen ja energia- ja kuljetuskustannusten nousu sekä palkkainflaatio rasittivat kaikkia liiketoiminta-alueita, todetaan tiedotteessa. Raaka-aineiden, tuotteiden tai kuljetusten kustannusten merkittävä ja nopea nousu saattaa vaikuttaa Fazerin kannattavuuteen, mikäli kustannusten nousua ei pystytä siirtämään tuotteiden hintoihin viiveettä, konserni toteaa.

Fazer Makeisten liikevaihto oli 433,5 miljoonaa euroa, Fazer Leipomoiden 553,9 miljoonaa euroa ja Fazer Lifestyle Foodsin 179,5 miljoonaa euroa.

Konsernin omavaraisuusaste oli viime vuonna 68,3 prosenttia.

Fazerin palveluksessa oli viime vuoden joulukuussa 8 049 henkilöä. Henkilöstöstä 51 prosenttia työskenteli Suomessa, 29 prosenttia Venäjällä ja 13 prosenttia Ruotsissa.

