Tässä kätevät vinkit, joilla otat hernekeiton ja laskiaispullan talviloman retkievääksi

Soikeat laskiaispullat ja kuuma kaakao kruunaavat talvisen eväsretken.

Ulkoilu nostattaa ruokahalua niin lapsilla kuin aikuisillakin, joten lämmin keitto ja ohukaiset maistuvat varmasti. Koululaisten talvilomaviikoilla ulkoillaan laskiaisherkkujen voimalla. Onhan laskiaispulla kaakaon kanssa eväsretken ehdoton hitti.

Laskiaispullan täyttämiseen liittyy paljon tunnetta ja tottumuksia. Yksi haluaa hillolla ja kermavaahdolla täytetyn pullan, toinen puolustaa mantelimassalla täytettyä.

Vispikermasta syntyy kiinteämpi kermavaahto, joten se säilyttää muotonsa pullan sisällä paremmin kuin kuohukermasta tehty vaahto.

Laskiaispulla on muodoltaan tavallisesti pyöreä. Mukaan otettava, täytetty pulla pakataan jokaiselle omaan eväspussiin. Pussista pullaa on helpompi syödä, jos sen on leiponut pitkulaiseksi, sukkulan muotoiseksi.

Lämmin kaakao pullan kanssa täydentää herkkuhetken.

Pullan ohella hernekeitto on perinteinen laskiaisruoka. Jos haluaa vaihtelua perinnekeittoon, linsseistä ja kikherneistä voi keittää pehmeän sosekeiton.

Valmiiksi kypsennetyt kikherneet nopeuttavat ruuanvalmistusta. Niitä myydään suolaliemeen pakattuna. Kuivatut kikherneet näyttävät isoilta, kurttuisilta keltaisilta herneiltä. Kikherneiden maku on aavistuksen pähkinäinen.

Keiton kanssa syödään valkosipulisella täytteellä maustettua patonkia. Leivo patongit itse tai osta valmiina. Jos hankit yhden ison patongin, leikkaa se kolmeen, neljään osaan. Halkaise palat ja sivele väliin mauste­seosta.

Kääri palat folioon ja lämmitä paketit nuotiotulilla.

Nuotiolla voi paistaa myös jälkiruokaohukaiset. Ota valmis taikina ja paistinpannu mukaan. Lisäksi tarvitse pullosta juoksevaa rasvaa pannun voiteluun. Ohukaisten kanssa nautitaan raikkaasta appelsiinirahkasta. Toki hillokin maistuu lettujen seurana.

Laskiaispullat

15 kpl

100 g voita

1 rkl kardemummaa

5 dl maitoa

1 pkt tuorehiivaa

2 dl sokeria

1/2 rkl suolaa

noin kilo vehnäjauhoja

Voiteluun

1 muna

Pinnalle

raesokeria ja/tai manteli­lastuja

Täyte

noin 2 dl vadelma- tai ­mansikkahilloa

2 dl vispikermaa

(2 tl vaniljasokeria)

Sulata voi ison kattilan pohjalla ja kiehauta kardemumma voisulassa. Lisää maito. Sekoita hiiva kädenlämpöiseen nesteeseen. Lisää sokeri, suola ja osa jauhoista. Sekoita taikina tasaiseksi. Alusta loput jauhot taikinaan.

Anna taikinan kohota peitettynä kaksinkertaiseksi. Leivo taikinasta isoja pullia. Eväspussista pullat on helppo syödä, jos niistä leivotaan pitkulaisia.

Anna pullien kohota pellillä noin puoli tuntia. Voitele pullat munalla. Ripottele pinnalle raesokeria ja/tai mantelilastuja. Paista pullia 200 asteessa 12–15 minuuttia.

Leikkaa jäähtyneestä pullasta hattu pois. Levitä pohjalle hilloa ja kermavaahtoa. Nosta hattu päälle. Nauti kahvin, lämpimän maidon tai kaakaon kera.

Todellisen herkkukaakaon saat sulattamalla suklaapaloja kuumaan maitoon.

Vinkki: Ohjeesta saat vegaanisen, kun vaihdat maidon kaurajuomaan, voin maidottomaan margariiniin, voitelet pullat kaurajuomalla ja täytteeksi vatkaat Oddlygood-vispiä.

