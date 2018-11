Apulanta siivitti lahtelaisoluen syntyä – Panimomestari muuttaa musiikin juomaksi

Synestesia. Kun Hartwallin pääpanimomestari Hannele Alakarhu kuuli termin pari vuotta sitten radio-ohjelmassa, hän ymmärsi, mistä on kysymys.

Alakarhu oli pienestä pitäen kuullut musiikin väreinä ja kuvina ja nähnyt maut muotoina ja väreinä. Ominaisuus on nimeltään synestesia eli aistien sekoittuminen.

Synestesialla tarkoitetaan kykyä kokea yhden aistin kautta tuleva ärsyke kahden tai useamman aistin välityksellä. Musiikki voi häilyä abstrakteina kuvioina, maku saada muodon tai haju värin.

Tällainen kyky on vain pienellä osalla ihmisiä, ja Alakarhu ymmärsi kuuluvansa heihin. Hänellä on ylimääräinen aisti.

"Kaikkiin tekemiini tuotteisiin liittyy moniaistinen kokemus: äänet, maut, musiikki."

Hartwallin panimolla tiedetään, että panimomestari on kehittämässä uutta olutta, kun hän kulkee kuulokkeet korvilla. Toisinaan niistä kuuluu jenkkiräppi tai Rähinä, toisinaan taas intialainen tai klassinen musiikki.

"Sibeliuskin näki musiikin väreinä. Lapsena ajattelin, että Sibelius maalasi erikoisella väripaletilla."

Juomien, kuten viinien ja oluiden, sanallisesta arvioinnista on nykyisin tehty lähes taidetta. Puhutaan savuisista aromeista, nahkaisesta suutuntumasta, hedelmäisyydestä tai hilloisuudesta.

Panimomestari rohkaisee ihmisiä puhumaan oluista omalla kielellään. "Ei siihen ole olemassa oikeita termejä. Jokaisen kieli on yhtä tärkeä. Minä puhun oluista omalla kielelläni eikä sillä kielellä panimossa puhu kukaan muu."

Alakarhu kertoo, että hänelle syömisen ja juomisen kokemus on vahva. "Koen suurta iloa, kun saan maistaa hyvää ruokaa ja juomaa. On myös ihanaa, kun ihmiset tulevat kertomaan kokemuksiaan juomasuosikistaan, joka minulle saattaa olla ihan tavallinen. Se on palkinto työstä, jota teen."