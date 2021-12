Jaana Kankaanpää

Kääri joululimppu sellofaaniin ja anna lahjaksi.

Joululimppu

3 kpl

5 dl vettä

1 1/2 dl maltaita

(1 tähtianis)

3 dl sokeroitua puolukkasurvosta

1 pala (50 g) hiivaa

2 tl suolaa

1 1/2 dl siirappia

1 rkl pomeranssinkuorta

noin 14 dl hiivaleipävehnäjauhoja

2 rkl rypsiöljyä tai voisulaa

1/2 dl vettä

1/2 dl siirappia

Sekoita maltaat veteen ja laita halutessasi mukaan tähtianis. Keitä hiljalleen noin 15 minuuttia. Nosta tähtianis pois. Lisää puolukkasurvos. Kun seos on kädenlämpöistä, niin murenna joukkoon hiiva ja lisää mausteet. Sekoita, kunnes hiiva on sulanut kunnolla. Alusta taikinaan jauhoja vähitellen, kunnes taikina on kiinteää ja pinnalta tahmeaa. Lisää voisula tai öljy alustamisen loppuvaiheessa. Kohota taikina. Leivo taikinasta kolme limppua. Kohota ne pellillä liinan alla.

Pistele leivät. Paista 175 asteessa uunin alaosassa noin 50 minuuttia. Voitele leivät siirappivedellä noin 20 minuutin jälkeen ja toisen kerran puolen tunnin päästä siitä, kun leivät on laitettu uuniin. Voitele vielä lämpiminä. Anna jäähtyä peittämättä.

Aiheet joululeipä joululimppu limppu