Kaasun hinta alentunut Viron-putken käyttöönoton jälkeen – kolmannes Suomen kaasusta tulee etelästä

Jarkko Sirkiä

Käsidesi on käytössä Gasgridissa.

Vuodenvaihteessa avattu kaasuputki Suomen ja Viron välille on ollut täyskäytössä. Jo kolmannes Suomen käyttämästä maakaasusta tulee etelästä Viron-putkea pitkin, kaasun siirtoverkkoyhtiö Gasgridin toimitusjohtaja Olli Sipilä kertoo.

Kaasun hinta on alentunut putken ja Suomen maakaasumarkkinoiden avautumisen jälkeen, Baltian ja Suomen GET-kaasupörssin hinnoista selviää.

Sipilä ei kuitenkaan pysty varmasti kertomaan, johtuuko hinnan alentuminen enemmän putkesta vai maailmanmarkkinoiden taantumasta. ”Kysyntä on vähentynyt suhteessa tarjontaan ja hinta laskenut”, hän toteaa.

Gasgrid on valtion omistama yhtiö, joka perustettiin vuoden vaihteessa hoitamaan ja valvomaan kaasun siirtoa Gasumin sijaan. Gasgrid on samaan tapaan valtakunnallinen kaasunsiirtoyhtiö kuin Fingrid on sähkönsiirtoyhtiö.

Ennen vuoden vaihdetta maakaasun maahantuonnista, siirrosta ja tukkumyynnistä Suomessa vastasi valtion monopoli Gasum ja putkikaasua toimitti vain venäläinen Gazprom.

Sipilä on erittäin tyytyväinen, että kaasun siirtomarkkinoiden avautumisen jälkeen alalle on tullut noin kymmenkunta kaasua aktiivisesti välittävää yhtiötä. Niitä ovat muun muassa Gasum ja virolainen Elenger, joka pyrkii vahvasti Suomen markkinoille joustavilla myyntisopimuksilla.

Välittäjien tulo markkinoille lisää kilpailua ja hyödyntää kaasua käyttäviä asiakkaita, Sipilä toteaa.

Maakaasun hinta on alentunut Baltic GET-pörssissä vuodenvaihteen 16 eurosta megawattitunnilta nykyiseen noin 11 euroon eli liki kolmanneksen.

Suomen alueen hinta on euron verran korkeampi kuin Baltian.

Kaasun käyttö riippuu Sipilän mukaan hinnan lisäksi paljon talven lämpötilasta. Myös lakot vähensivät Suomessa käyttöä.

Gasgridin toiminta on lähtenyt käyntiin hyvin, toteaa aiemmin muun muassa ÅF-Pöyryllä energia-alan johtotehtävissä toiminut Sipilä.

Yhtiön tavoite on siirtää kaasua luotettavasti verkkoa pitkin ja toiseksi helpottaa kauppaa uusilla toimintatavoilla, kuten puhtaan kaasun alkuperätakuilla.

Nyt kaasun välittäjät voivat varata tietyn määrän siirtokapasiteettia ja välittää saman verran kaasua eteenpäin. Gasgrid määrittää hinnan eri siirtotavoille.

Etelästä tuleva kaasu on joko LNG:tä tai venäläistä maakaasua. Kun putkiyhteys Puolan ja Liettuan välille valmistuu ensi vuonna, Suomeen voidaan saada kaasua myös Keski-Euroopasta, eli silloin kaasumarkkina avautuu toden teolla.

Nesteytettyä maakaasua LNG:tä on tuotu Suomeen laivalla. Viron kaasuputki mahdollistaa LNG-tuonnin putkia pitkin Liettuan Klaipedan terminaalin kautta. Myös Haminaan on valmistumassa putken päähän LNG-terminaali.

Suomessa kaasun käyttö vaihtelee tulevaisuudessa 20:n ja 25 terawattitunnin välillä vuodessa. Enimmillään käyttö lähenteli 40:tä terawattituntia vuosituhannen vaihteessa, mutta se on vähentynyt verotuksen kiristyttyä.

Jatkossa LNG:n käyttö kasvaa laivoissa ja raskaassa liikenteessä.

Kaasun avulla pystytään siirtymään Sipilän mukaan kohti hiilineutraaliutta. Fossiilisten polttoaineiden käyttö kasvaa maailmalla edelleen koko ajan. Maakaasun hiilipäästöt ovat öljyä ja hiiltä pienemmät.

Hiilineutraalisuuteen päästään suoraan biokaasun avulla, sen lisäksi synteettisillä kaasuilla ja kolmanneksi maakaasun hiilidioksidin varastoinnilla tai hyödyntämisellä. Biokaasua tulisi lisätä omavaraisuuden ja työllisyydenkin vuoksi, Sipilä sanoo.

Kaasua voidaan käyttää tasapainottavana tekijänä, kun siirrytään kohti sähköistyvää maailmaa. Kaasu toimii varastona, kun tuulella ja auringolla tuotettua sähköä ei saada.

Kun taas tuuli- ja aurinkosähköä tulee liikaa käyttöön nähden, voidaan tuottaa vetyä tai synteettistä metaania, joiden avulla voidaan sitoa hiilidioksidia ja tuottaa samalla energiaa.