Arkiset kemikaalit häiritsevät monia elintoimintoja – näin valitset turvallisempaa ruokaa ja tuotteita Hormonihäiriköiksi kutsutut kemikaalit voivat häiritä kasvua, lisääntymistä, unta, mielialaa ja energia-aineenvaihduntaa sekä aiheuttaa monia sairauksia.

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Kuluttajat altistuvat kemikaaleille ruoan, kosmetiikan ja puhdistusaineiden kautta. Kuva: Jaana Kankaanpää

Uutiset | Hyvinvointi Katja Lamminen

Ympäristöön päästetyt kemikaalit kertyvät kehoihimme. Hajuvesien kemikaaleja löytyy naisten munasoluista ja mikromuovia aivoista.

Vettä, likaa ja rasvaa hylkivillä PFAS-yhdisteillä kyllästetään paistinpannuja, ulkovaatteita ja lattiavahoja. Eniten niitä saamme kuitenkin ruoasta. Tutkimuksissa on havaittu, että kyseiset yhdisteet laskevat hedelmällisyyttä.

Itä-Suomen yliopiston vetämän kyselytutkimuksen mukaan haitalliset kemikaalit huolettavat valtaosaa kansalaisista. Kuitenkin alle viidennes vastaajista kertoi tietävänsä, miten altistumista voi välttää.

Vastatakseen tiedon tarpeeseen EU:n rahoittama Nemesis-hanke on julkaissut verkkosivuston, joka tarjoaa tietoa hormonitoimintaa häiritsevistä kemikaaleista ja niiden välttämisestä. Kieleksi voi valita myös suomen.

Kemikaalit voivat häiritä kasvua, lisääntymistä, unta, mielialaa ja energia-aineenvaihduntaa.

Epäterveellisiä kemikaaleja päätyy ympäristöömme ja elimistöömme monista arkisista tuotteista, kuten elintarvikepakkauksista, kosmetiikasta, puhdistusaineista, torjunta-aineista ja tekstiileistä.

Kemikaalien aiheuttamista terveyshaitoista on kertynyt yhä enemmän tieteellistä näyttöä. Ne saattavat edesauttaa lihavuuden, rasvamaksan, tyypin 2 diabeteksen ja muiden metabolisten sairauksien kehittymistä. Erityisen herkkiä haitoille ovat lapset ja raskaana olevat.

Hormonihäiriköiksi kutsutut kemikaalit voivat häiritä myös kasvua, lisääntymistä, unta, mielialaa ja energia-aineenvaihduntaa.

Kosmetiikkaa ja puhdistusaineita hankkiessa kannattaa aina harkita, tarvitseeko tuotetta ylipäätään.

Ympäristöön päästetyille kemikaaleille altistumista on mahdotonta välttää kokonaan edes tiukalla säätelyllä. Arkisilla valinnoilla voi kuitenkin vähentää altistumista hormonihäiriköille.

Verkkosivustolla suositellaan valitsemaan esimerkiksi tuoreita ja vähän pakattuja elintarvikkeita sekä sellaisia tuotteita, joissa ainesosaluettelo on mahdollisimman lyhyt, eikä niihin ole lisätty hajusteita.

Kosmetiikkaa ja puhdistusaineita hankkiessa kannattaa aina harkita, tarvitseeko tuotetta ylipäätään. Pärjäisikö esimerkiksi ilman deodoranttia tai hajuvettä tai sohvansuojasuihketta?

Kemikaalikuorman vähentämiseksi kotona kannattaa imuroida ja tuulettaa usein sekä kierrättää jätteet ja kemikaalit asianmukaisesti.

nemesisforyou.eu/fi