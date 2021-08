Koronatartuntoja ennätykselliset 1 024, mutta jyrkin kasvukäyrä ehkä taittumassa – vanhimmissa ikäluokissa tautia ei enää juuri esiinny

90 prosenttia tartunnoista on deltavarianttia. Kuolleisuus on pysynyt matalalla tasolla korkeista tartuntamääristä huolimatta.

Sanne Katainen

Korona leviää nyt nuorisossa, nuorissa aikuisissa ja rokottamattomissa, kerrottiin tänään Sosiaali- ja terveysministeriö STM:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n viikottaisessa koronakatsauksessa. Tartuntoja on todettu eniten 20–29 -vuotiaissa.

Tartuntatapauksia on tänään ilmoitettu 1 024 tapausta, mikä on tähän mennessä suurin päiväkohtainen tartuntaluku Suomessa. 90 prosenttia tartunnoista on deltavarianttia.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin menehtyneitä on 995.

"Jos tapausmäärät jatkavat nousuaan, sillä voi olla vaikutusta muuhun sosiaali- ja terveyspalveluiden tarjontaan", varoittaa STM:n johtaja Pasi Pohjola.

THL:n projektipäällikkö Anna Katzin mukaan tartuntojen jyrkin kasvukäyrä on kenties taittumassa. Todetut tapaukset jatkavat kasvua, mutta kulmakerroin on pienentynyt.

Ilmaantuvuus on noussut lähes kaikilla Suomen alueilla. Pahimmassa tilanteessa ovat Hus:in sairaanhoitopiiri, Varsinais-Suomi ja Pirkanmaa. Myös Ahvenanmaalla ja Kymenlaaksossa ilmaantuvuus on korkea.

Väestöstä on nyt rokotettu ensimmäisellä annoksella 68 prosenttia ja toisella annoksella 39 prosenttia. Tällä viikolla aloitettiin 12–15 -vuotiaiden rokotukset.

"Rokotteen tuoma yksilötason suoja on erittäin hyvä, mutta ei täydellinen", STM:n osastopäällikkö Taneli Puumalainen kuvaa.

"Läpilyöntitauteja eli tartuntoja rokotussuojasta huolimatta tulee olemaan vähän."

Vanhimmissa ikäluokissa tautia ei juurikaan enää esiinny, koska heillä on jo rokotuksen molemmat annokset.

Kuolleisuus on pysynyt matalalla tasolla korkeista tartuntamääristä huolimatta. Tällä hetkellä Suomessa osastohoidossa on 64 henkilöä ja teho-osastolla 19 henkilöä.

Pohjolan mukaan sairaalakuormituksen kasvu ja kehitys on tasaantunut. Sen sijaan perusterveydenhuolto on edelleen hyvin kuormittunut. Kesäaikana resurssit ovat tavanomaista vähäisemmät ja tartuntoja on paljon.

Puumalaisen mukaan rajusta taudista toipuminen on hidasta ja varsinkin tehohoidon jälkeen se vie kuukausia, jopa vuosia. Sairaudesta voi jäädä pysyviä vammoja.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on linjannut tänä aamuna yleisötilaisuuksien ja tapahtumien yhteisyleisömäärää.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston uuden päätöksen myötä sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa voidaan Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa ja Vantaalla järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu sisätiloissa enintään 25 henkilöä ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa enintään 50 henkilöä.

Tämä edellyttää, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa.

Yhteisyleisömääriä voi poiketa eriyttämisjärjestelyin, jolloin tilaisuuteen osallistuva yleisö sijoitetaan omille alueille ja katsomolohkoihin. Lohkojen välille on järjestettävä selkeä suojavyöhyke. Jokaisella vyöhykkeellä on oltava oma henkilökunta ja kulkureitit.

Rajoituksista huolimatta aluehallintovirastoilla ja muilla viranomaisilla on paikallisesti melko vapaat kädet.

Pohjolan mukaan laissa määritellyt toimivaltaiset viranomaiset viime kädessä arvioivat alueen tilanteen ja tekivät siten ratkaisut. Heillä on siihen laissa määritelty oikeus, valtakunnallisesti annetaan ainoastaan työvälineet tilanteen arviointiin.