Atrian Gröhn: "Tämäntasoista tuotantoa ei pystytä ylläpitämään ilman vientiä"

Teollisuus haluaa vientilupia, kauppa haluaa irti roiston roolista ja maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) todisteita kaupan reiluudesta, oli yleiskuva K-ryhmän kaupan päivän paneelikeskustelussa.

Keskustelijat pohtivat suomalaisen ruuan tulevaisuutta.

Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että tuottajan asema on tukala.

"Kriittinen piste on alkutuotannon kannattavuus. Se on hälyttävällä tasolla ja on kaikkien yhteinen tehtävä puutua siihen", Leppä paalutti keskustelun perustan.

Paneelin yleisö oli sitä mieltä, että ruuan kuluttajahinnan ei tarvitsisi laskea.

"Käsi pystyyn, kenen mielestä ruuan pitäisi vielä halventua", paneelin juontaja Riku Rantala kysyi.

Kolme kättä noin kahdestasadasta nousi.

Atrian toimitusjohtajan Juha Gröhnin mielestä kuluttajahintojen laskun pohja on ehkä saavutettu.

Gröhnin vientiviesti oli selvä.

"Edes tämäntasoista tuotantoa ei pystytä ylläpitämään ilman vientiä. Jos hintaa halutaan nostaa, tarvitaan vientilupia", Gröhn sanoi.

Gröhnin mukaan hintamankelointi alkoi Venäjän asettamasta tuontikiellosta vuonna 2014.

"Tuoretuotteita on pakko myydä, mitäs teet. Totta kai ostaja käyttää sen hyväksi."

K-ryhmän Ari Akseli haluaisi, että kauppa pääsisi irti roiston roolista.

"Ei ymmärretä, miksi lopputulema on tällainen. Se on aavistuksen epäoikeudenmukaista. Kauppa on tuottajan paras kaveri", päivittäistavarakaupan toimialajohtaja Akseli sanoi.

"Meille suomalaisuudella on arvoa, sillä ostamme noin kuudella miljardilla eurolla vuodessa suomalaista ruokaa", hän jatkoi.

Kauppa vastustaa tiukasti Lepän esittämää ruokavaltuutettua. Se ei halua lisää lainsäädäntöä.

"Kauppatavat kestävät varmasti päivänvalon. Ei ole näyttöä siitä, että alalla olisi epäreiluja kauppatapoja", Akseli sanoi.

Jos niitä löytyisi, K-ryhmällä on keinot tutkia ne. "Kaikki tutkitaan, mutta ei ole pitkään aikaan tullut."

Lepän mielestä ruokavaltuutettu tarvitaan juuri todistamaan, ettei epäreiluja kauppatapoja ole.

Siksi Leppä ihmettelee, miksi kauppa vastustaa sitä niin paljon.

"Jotta reiluus ja vastuullisuus elintarvikeketjussa olisi todennettavissa, tarvitaan lainsäädäntöä. Nyt te ette pysty mitenkään sitä todistamaan", Leppä sanoi.

Jos valtuutettu tulisi ja onnistuisi tehtävässään, pääsisi kauppa sanomaan:

"Olit J. Leppä väärässä. Pääsisitte pois konnan roolista", Leppä jatkoi.

Osapuolet olivat yhtä mieltä myös siitä, että koko ketjua hallitsee markkinatalous.

"Hinnan hakeminen ja epäreiluus on eri asia", Gröhn kiteytti.

Valion toimitusjohtaja Annikka Hurmeen mielestä on hyvä, että Leppä on nostanut ketjun ongelmat isoksi kysymykseksi.

"Ministeri on tehnyt hyvän työn. Asiasta on puhuttu, mutta ei isosti. Nyt se on nostettu keskusteluun esille", Hurme sanoi.