Koronasovellus ei ole kiinnostanut USA:ssa – vain 18 osavaltiolla käytössä

Valtion ohjaus koronasovelluksessa on ollut vähäistä.

Juho Leskinen

Luottamuksen puute tietoturvaan lienee yksi syy koronasovellusten heikkoon leviämiseen USA:ssa.

Koronatartuntoja jäljittävä matkapuhelimen sovellus on ollut käytössä Yhdysvaltojen 18 osavaltiossa, kertoo TechnewsWorld -verkkolehti.

Niissä osavaltioissa, jossa sovellus oli, noin seitsemän prosenttia väestöstä käytti sitä. Eniten käyttäjiä oli Connecticutin osavaltiossa, jossa noin joka viides käytti sovellusta.

Yhdysvalloissa on 50 osavaltiota.

Yksi syy vähään käyttöön on, että sovelluksia on monia erilaisia. Osalla osavaltioista on oma sovellus, osalla sellaista ei ole lainkaan.

Sovelluksien moninaisuus johti siihen, ettei yksikään niistä noussut suosituksi ja saanut vakaata käyttäjäkuntaa. Valtion tasoinen ohjaus Washingtonista puuttui.

Isoilla yhtiöillä Googlella ja Applella oli työkalu, jolla jäljityssovelluksen pystyy tekemään. Toinen syy käyttämättömyyteen oli epäluottamus tietoturvaan.

Suomessa THL:n hallinnoiman Koronavilkku on ladattu noin 2,5 miljoonaa kertaa. Noin 7 000 on ilmoittanut tartunnasta sovelluksen kautta.

TechnewsWorldin juttu.