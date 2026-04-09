MT seuraa viljelijäkokousta: ”Nyt mitataan, onko hallitus talonpojan ja -tytön asialla” MTK:n valtuuskunta on kokoontunut Espooseen kevätkokoukseensa. Valtuuskunnan puheenjohtaja Eerikki Viljanen avasi kokouksen selviytymistarinallaan. ”Arki voi yllättää kenet tahansa.”

Eerikki Viljanen evästi avauspuheenvuorossaan torstaiaamuna MTK:n valtuuskuntaa etsimään mieluummin ratkaisuja kuin ongelmia ja katsomaan pikemminkin eteen- kuin taaksepäin. Kuva: Sanne Katainen

Paula Liesmäki

Maatilojen kustannukset kasvavat nyt rajusti mutta tulot eivät seuraa perässä.

Kustannuspaineet kasvavat erityisesti lannoitteiden ja energian kallistumisen vuoksi, sanoi MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja Eerikki Viljanen avatessaan valtuuskunnan kevätkokouksen torstaiaamuna Espoossa.

“Monien tilojen tilanne on vaikea jo nyt, ja ilman vaikuttavia toimia se vain pahenee.”

Viljasen mukaan maatalouden energiaveron palautuksen tuplaaminen toisi valtiolle 45 miljoonan euron kustannuksen mutta suuntautuisi varsin hyvin aktiiviseen tuotantoon.

”Nyt mitataan, onko nykyinen hallitus tulevassa kehysriihessään talonpojan ja -tyttöjen asialla edes yhtä paljon kuin edellinen, paljon parjattu hallitus.”

Pidemmällä tähtäimellä apua toisi esimerkiksi lannoitteiden kadmiumrajojen muuttaminen ja kilpailun mahdollistaminen lannoitepuolella.

”Tiekunnat saisivat edes hieman oikeutta suhteessa valtion arvonlisäverotukseen.” Eerikki Viljanen

Viljanen esittää myös yksityisteille kolmevuotista korjaus- ja kunnossapitopakettia.

Yksityisteiden varsilla sijaitsee 40 000 maatilaa ja yli 90 prosenttia metsäteollisuuden puista kulkee yksityisteiden kautta.

Hallitus on leikannut yksityisteiden perusparannuksen määrärahoja, mutta samaan aikaan valtio kerää arvonlisäverotuloja yksityisteiden kunnossapidosta.

Arvonlisäverotuloilla tulisi Viljasen mukaan rahoittaa yksityisteiden korjaamista ja kunnossapitoa.

”Tiekunnat saisivat edes hieman oikeutta suhteessa valtion arvonlisäverotukseen.”

”Yksityistiemme ovat maamme ainoita teitä, jotka tuottavat valtiolle rahaa”, ihmettelee Viljanen.

Tiekunnat kattavat ylläpitokustannukset perimillään maksuilla. Tiekunnilla ei kuitenkaan ole arvonlisäveron vähennysoikeutta.

Paketti helpottaisi Viljasen mukaan suoraan tieosakkaiden taloutta. Se toisi töitä ja sillä olisi suuri merkitys myös huoltovarmuuden kannalta, kun kuljetukset olisi turvattu.

Viljanen myös kiitti hallitusta, joka sai tuotua eduskuntaan esityksensä elintarvikemarkkinalain päivittämisestä. Myös esitys kilpailulain päivittämisestä olisi hänestä hyvä saada eteenpäin.

Eerikki Viljanen kehotti MTK:n valtuuskunnan jäseniä tekemään viestinnässä ryhtiliikkeen. Hän näytti esimerkkiä ottamalla kuvan kokouksesta someen. Kuva: Sanne Katainen

Viljanen kertoi avauspuheessaan olevansa nyt hyvissä sielun ja ruumiin voimissa.

Joulukuussa hän päivitti somea sairaalan käytävältä.

Pienen rutiinitoimenpiteen kirurginen epäonnistuminen eteni Viljasen mukaan tilanteeseen, jossa meinasi henki lähteä.

”Arki voi yllättää kenet tahansa”, sanoi Viljanen.

”Tarinan opetus on se, että meidän on syytä pysähtyä arjessamme kiittämään heitä, kenen kanssa elämää elämme.”

Varautumisesta puhutaan Viljasen mukaan paljon valtakunnan ja elinkeinojen tasolla. Varautuminen on myös pieniä tekoja, jotka voivat osoittautua tärkeiksi, jos asiat eivät mene suunnitellusti.

”Kuinka moni meistä on huolehtinut esimerkiksi siitä, että omalla tilalla kännykän pin-koodit ja pankkitunnukset ovat tiedossa muillakin, jos itse tottunut hoitamaan rahaliikenteen?”