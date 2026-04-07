KSML: Ministeriössä suunnitellaan Jyväskylän erikoissairaanhoidon alasajoa – aie herättää jyrkkää vastustustaKeskisuomalaiset kansanedustajat pitävät Sairaala Novaa paitsi keskeisenä sairaalana, myös maakunnan vetovoimaa ylläpitävänä rakenteena.
Valtiovarainministeriön arviointiryhmän mukaan Jyväskylässä sijaitsevan Sairaala Novan vaativia erikoissairaanhoidon toimintoja tulisi siirtää Kuopion yliopistolliseen sairaalaan, uutisoi Keskisuomalainen.
Myös Novan tutkimus-, koulutus- ja innovaatiotoimintaa esitetään supistettavaksi. Suunnitelmat herättävät jyrkkää vastustusta Keski-Suomen kansanedustajissa yli puoluerajojen.
Keskisuomalaiset kansanedustajat pitävät Sairaala Novaa paitsi keskeisenä sairaalana, myös maakunnan vetovoimaa ylläpitävänä rakenteena, jonka ympärille on rakentunut merkittävä osa alueen terveydenhuollosta.
Yhteinen huoli kohdistuu siihen, että keskittäminen Kuopioon heikentäisi Keski-Suomen palvelukykyä ja rapauttaisi esimerkiksi lääkärirekrytointeja.
Lopullista päätöstä asiassa ei ole vielä tehty.
Vihreä kansanedustaja Bella Forsgrén varoittaa, että Sairaala Novan toimintojen karsimisen seuraukset olisivat tuntuvat.
”Mikäli vaativia erikoissairaanhoidon toimintoja siirrettäisiin Kuopioon, se heikentäisi merkittävästi alueen terveydenhuollon kokonaisuutta, osaamisen kehittymistä ja vetovoimaa.”
Kokoomuksen Ville Väyrynen pitää arviointiryhmän linjaa uhkana sekä Novan toiminnalle että tutkimukselle.
”Jos suositukset toteutuvat sellaisenaan, se olisi selkeä isku Novalle. Tutkimustoiminta on ollut ylpeyden aihe ja rekrytointivaltti.”
Väyrynen lisäksi kummastelee sosiaali- ja terveysministeriön ohjausta asiassa.
”On erikoista, että STM sanelee valtiovarainministeriön menettelyn lopputuloksen niin, että alueen taloutta haavoitetaan entisestään. On vaikea uskoa, että tämä ajettaisiin härkäpäisesti läpi. Kaikki faktat puoltavat Novan vahvan, laajan ja laadukkaan toiminnan jatkamista.”
Keskisuomalainen: Kansanedustajat puolustavat Sairaala Novaa: "Mitään nauloja ei ole lyöty arkkuun"
