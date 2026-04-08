Yle: Mies varasti toisten posteja yli kahdenkymmenen vuoden ajan – syyttäjä vaatii yhdyskuntapalvelua tai sakkojaLisäksi miehen epäillään varastaneen paljon muuta omaisuutta, kuten peräkärryjä ja ruohonleikkureita.
Vuosien ajan Suonenjoella ihmisten posteja varastelleen miehen oikeudenkäynti käynnistyi tänään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa, uutisoi Yle.
Kuopiolaiselle miehelle luettiin syytteet törkeästä tietoliikenteen häirinnästä, varkauksista, kätkemisrikoksista, viestintäsalaisuuden loukkauksesta sekä ampuma-aserikkomuksesta.
Syyttäjä vaatii miehelle vähintään vuoden mittaista ehdollista vankeusrangaistusta. Sen lisäksi syyttäjä vaatii miehelle joko yhdyskuntapalvelua tai sakkoja.
Postilähetyksiä päätyi vastaanottajien postilaatikoista miehen käsiin vuosina 2000–2023. Anastettuja kirje-, paketti- ja lehtilähetyksiä epäillään olleen yhteensä noin 8 000 kappaletta.
Syyttäjän mukaan tuhannet tai vähintään sadat henkilöt eivät ole saaneet heille tarkoitettuja henkilökohtaisia postilähetyksiä.
Lisäksi miehen epäillään varastaneen paljon muuta omaisuutta, kuten peräkärryjä ja ruohonleikkureita.
Rikokset tapahtuivat Suonenjoella ja sen lähialueilla.
