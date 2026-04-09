Katariina Souri lähtee eduskuntavaaleihin keskustalaisena – perusti aiemmin Graniittipuolueen ja erosi siitäSouri perustelee eduskuntavaaliehdokkuuttaan keskustan listalla muun muassa halullaan puolustaa maaseutua.
Kirjailija, kuvataiteilija ja entinen malli Katariina Souri (ent. Kärkkäinen) ilmoittaa tiedotteessaan lähtevänsä vuoden 2027 eduskuntavaaleihin keskustan ehdokkaana. Sipoossa asuva Souri perustelee puoluevalintaansa muun muassa halullaan puolustaa maaseutua.
”Suuri kysymys on, miten voimme mahdollistaa luonnonläheisen elämäntavan muuttuvassa maailmassa. Tarvitsemme maaseutuelämän tukemista ja keinoja maaseudun elävöittämiseen”, Souri toteaa.
Souri kertoo lähtevänsä suurella innolla mukaan keskustan toimintaan. Hän sanoo myös arvostavansa keskustan pitkiä perinteitä ja yhteisöllistä luonnetta.
Aiemmin tänä vuonna Souri puuhasi omaa puoluehankettaan nimeltä Graniittipuolue. Hiljattain Souri kertoi eroavansa perustamastaan puolueesta, jonka oli juuri saattanut puoluerekisteriin. Syyksi ilmoitettiin Graniittipuolueen ydintoimijoiden keskinäinen luottamuspula.
- Osaston luetuimmat